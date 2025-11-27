Lo que necesitas saber: Si tienes la famosa cuenta Llave MX tus datos estarán precargados al querer llenar el FEM digital (qué conveniente)

Si has viajado fuera de México, ya te sabes eso de que hay que llenar un formato de migración antes de abordar el vuelo, ¿verdad? Bueno, esa forma ahora es digital, ya que el proceso fue modificado para alinearse con la estrategia de digitalización de Claudia Sheinbaum.

Vamos con los detalles para que no te agarren por sorpresa en pleno aeropuerto.

AIFA / Foto: Facebook/aifaaero

Formato de migración para salir de México ahora es digital

Lo anterior fue confirmado en un comunicado conjunto entre el Instituto Nacional de Migración y la Agencia de Transformación Digital. Formalmente se llama Formato Estadístico para Mexicanos (FEM).

“Si eres mexicana o mexicano que viaja al extranjero, podrás llenar el formato de migración (FEM) en línea, descargarlo en tu dispositivo móvil y presentarlo en formato digital al documentar tu vuelo. ¡Un proceso rápido, práctico y seguro!”, presumen.

Foto: @INAMI_mx

¿A partir de cuándo será digital el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM)?

A partir de ya, de hecho vamos un poquito tarde. El traslado del papel a lo digital se dio a partir de este miércoles, 26 de noviembre, por lo que para cualquier viaje que pienses hacer en adelante, ya te toparás con que debes hacerlo desde tu celular.

¿Una forma de orillarnos a tener la cuenta Llave MX?

Acá ya te hemos hablado de los riesgos que implica que todos nuestros datos se digitalicen a través de la famosa cuenta Llave MX, pero el Gobierno está metido en lo suyo y de una u otra forma quieren alinearnos también con eso.

Mira tú, presumen con bombo y platillo que para ahorrarte el llenado digital del Formato de migración, puedes generar tu cuenta Llave MX y en automático tus datos se van precargar en el nuevo FEM digital cuando quieras viajar fuera de México (baia, baia).

El discurso de siempre: Es para ahorrar recursos al dejar el papel, te ahorrarás tiempo pues no tendrás que llenar uno a uno tus datos y más. Pero vaya que es difícil no sentir que todo lo hacen para meter nuestros datos en una base a la que sabrá Dios quién vaya a tener acceso. Los hackeos a bases del gobierno no son nada raros en este país.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

¿Y cómo puedo llenar el formato de migración digital sin Llave MX?

Bueno, bueno, a lo mejor estamos siendo muy rudos con el tema, porque también habrá manera de llenar el FEM digital sin la cuenta Llave MX. Eso de usarla y precargar tus datos es (por ahora) opcional.

Para llenar el formato de migración digital primero debes entrar en este link https://inm.gob.mx/fem/ y elegir la opción de “Iniciar formulario sin Llave MX” (está un poco escondida, pero la verás en la parte de abajo).

Y sí, efectivamente te abrirá el formulario para llenarlo con los datos que se requieren para el formato de migración: Nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, número de pasaporte con fecha de vencimiento, vía de salida, aerolínea, motivo del viaje, etc.

Pues ahí está la información. ¿Tú qué piensas de que tengamos oooooootro trámite que hacer en digital? ¿Es mejor o seguimos hablando de los riesgos que implica?