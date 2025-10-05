Lo que necesitas saber: Una vez que las autoridades se dieron cuenta de esta vulnerabilidad, dieron de baja el sitio web y por más de 10 horas estuvo en "mantenimiento".

Ya ni el sistema del C5 de la CDMX -ese que nos vigila- está seguro… este fin de semana, un ciberterrorista hackeó su sitio web. Las autoridades chilangas ya salieron a decir que el ataque no comprometió ni la operación ni la información. O al menos eso dicen…

“C5 CDMX”. Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Hackean sitio web de las cámaras del C5

Al igual que sucedió en el robo de datos de millones de pensionados del IMSS, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especialista en ciberseguridad, compartió en redes la situación que enfrentaba el sitio web del C5: un ciberataque.

El periodista explicó que “Marseppe”, quien se ha asumido como ciberterrorista, realizó un defacement (un ciberataque que modifica la apariencia visual de un sitio web).

Durante el tiempo que fue hackeada la página, se podía leer un breve mensaje: “Hola, administrador. No te preocupes, tus datos y toda la información están seguros con nosotros. Sigue mejorando tu seguridad o esto volverá a suceder“.

Una vez que las autoridades se dieron cuenta de esta vulnerabilidad, dieron de baja el sitio web y por más de 10 horas estuvo en “mantenimiento”.

Por otro lado, el periodista aseguró que hasta el momento solo se trata de la vulneración del sitio y el posible robo de información. Aunque adelantó que las autoridades del C5 negarían o minimizarían las implicaciones de este hackeo.

Foto: @C5_CDMX

Autoridades descartan afectación en su operación y robo de información

Y así como adelantó el especialista, el sistema de vigilancia compartió un comunicado en el que afirman que no hubo afectaciones en sus operaciones y que tampoco se dio el robo de información.

“Ni la operación del C5 ni la información sensible que resguarda la institución resultó comprometida porque ninguno de esos insumos se almacenan en la página web informativa, alojada en servidores de la CDMX”, se lee en el comunicado.