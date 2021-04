Madres Buscadoras de Sonora hallan los restos de al menos seis personas en fosas clandestinas en Guaymas

Tiene poco que Madres Buscadoras de Sonora informó sobre el hallazgo de restos óseos calcinados en el Valle de Guaymas (eso fue apenas el 1º de abril). Y un par de días después, el domingo 11, el colectivo compartió fotos del hallazgo de tres fosas clandestinas, donde se encontraban al menos los restos de seis personas en San José de Guaymas.

Esta noticia sólo confirmó que la crisis de violencia y personas desaparecidas sigue latente y que gracias al gran al trabajo de grupos civiles —integrado por familiares de personas desaparecidas— estas fosas son localizadas.

Este domingo 11 de abril encontramos 3 fosas y restos de al menos 6 personas en San José de Guaymas; entre ellos al parecer una mujer por las evidencias al encontrar las varillas de un brassier. En ese lugar hace días localizamos 9 fosas con muchos cuerpos calcinados. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Aht1AXZY9W — Madres Buscadoras de Sonora (@buscadorasonora) April 12, 2021

Hallan tres fosas en Guaymas, Sonora

“Este domingo 11 de abril encontramos tres fosas y restos de al menos 6 personas en San José de Guaymas; entre ellos al parecer una mujer por las evidencias, al encontrar las varillas de un brassier. En ese lugar, hace unos días localizamos 9 fosas con muchos cuerpos calcinados”.

Este es el mensaje que Madres Buscadoras de Sonora compartió en redes sociales el domingo pasado y en medio del hallazgo, el colectivo explicó que las fosas clandestinas suelen ser reutilizadas.

Además, en una de las tres fosas halladas se encontraron las varillas de un sostén, lo que indicaría que el cuerpo de una mujer está entre las víctimas, en este estado que se ha llenado de fosas clandestinas.

Tan sólo basta saber que Sonora está en la lista de los 10 estados con mayor número de fosas clandestinas en nuestro país, del 1º de diciembre de 2018 al 7 de abril de 2021.

El número total de fosas clandestinas registradas en este periodo es de mil 606 —con la exhumación de dos mil 736 cuerpos. Ahora bien, en el caso de Sonora, el municipio de Puerto Peñasco está en la lista de los municipios con mayor número de fosas en el país.

El primero es Tecomán, Colima, con 108 fosas clandestinas. Siguen:

Úrsulo Galván, Veracruz (77 fosas clandestinas).

Acapulco, Guerrero (77 fosas).

Playa Vicente, Veracruz (66 fosas).

Salvatierra, Guanajuato (65 fosas).

Ahome, Sinaloa (63 fosas clandestinas).

Mazatlán, Sinaloa (48).

Manzanillo, Colima (39).

Acámbaro, Guanajuato (37).

Y Puerto Peñasco, Sonora (35).

Eso no es todo, Sonora también forma parte de la lista de los estados con mayor número de reportes de Personas No Desaparecidas y No Localizadas con mil 253 reportes.

En uno de los videos que Madres Buscadoras de Sonora compartió en redes, el colectivo denunció que además de todo, el equipo pericial de Guaymas no suele hacer bien su trabajo y que tras el trabajo, las autoridades regresan para anunciarlo como un “nuevo hallazgo”, metiendo ruido y dilatación en la labor que hacen los colectivos.