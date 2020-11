¡Córtale, mi chavo! Fox News interrumpe mensaje de vocera de Trump por ‘declaraciones falsas’

Algo por el estilo le pasó al aún presidente de Estados Unidos Donald Trump, cuando se dispuso a dar un mensaje sobre las elecciones y acusar un presunto fraude electoral, sin pruebas. ¿Se acuerdan? Bueno, pues Fox News ahora se la aplicó a Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, al cortar la transmisión de su conferencia mientras ella repetía la dosis de acusaciones del magnate.

En conferencia de prensa, el 9 de noviembre, la vocera de la Casa Blanca acusó al Partido Demócrata de celebrar el presunto fraude electoral —en el que Joe Biden logró alcanzar los 270 votos electorales para ganar la victoria y, por ende, la Presidencia de Estados Unidos en los próximos cuatro años.

Apparently this common-sense proposition is worthy of censorship:

There is only one party that OPPOSES voter ID; signature verification; citizenship, residency & eligibility checks – the DEMOCRATS.

Opposing this welcomes voter fraud, illegal votes ⬇️

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 10, 2020