Lo que necesitas saber: Los voluntarios solo realizarán actividades en territorio francés y recibirán un pago mensual de 800 euros.

En medio de la creciente preocupación en Europa por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que a partir del 2026 se retomará el servicio militar… aunque este será voluntario, durará 10 meses y será para jóvenes de 18 y 19 años.

Emmanuel Macron anuncia servicio militar // X:@Elysee (captura de pantalla)

Francia retomará servicio militar voluntario a partir de 2026

Resulta que 28 años después de que Francia suspendiera el servicio militar obligatorio, el presidente Emmanuel Macron anunció que el programa estará de vuelta el próximo año… aunque eso sí, con algunos cambios.

El primero de ellos es que será completamente voluntario para jóvenes de 18 y 19 años, tendrá una duración de 10 meses y (a diferencia del que hacemos acá en México), el gobierno francés les pagará 800 euros mensuales.

Eso sí, el mandatario aseguró que los voluntarios solo realizarán actividades en territorio francés y se espera tener a 3 mil jóvenes durante el 2026.

Una vez terminen el programa, los participante podrán regresar a sus vidas civiles, convertirse en reservistas o formar parte de las fuerzas armadas.

¿Cuál es el motivo detrás de este programa?

Como ya te adelantábamos, esta acción de Francia surge como una respuesta a las preocupaciones que existen en Europa hacia Rusia por la guerra con Ucrania.

Con este anuncio, el país francés se suma a la lista de países europeos como Alemania o Dinamarca que han retomado servicios militares y entrenamientos para jóvenes.