Lo que necesitas saber: El caso de George Santos es digno de desbancar a Martha Higareda. El político de Estados Unidos estaba acusado de 23 cargos de fraude, pero sus mentiras son una maravilla.

Tenemos suficientes preocupaciones en nuestro país o en la vida diaria como para, además, andar vigilando a un político de medio pelo en Estados Unidos, ¿no? Pero, de verdad, tienen que creernos cuando les decimos que esta es una historia de locura. Ya sea por interés político —o por la pura comedia—, tienen que conocer el ridículo caso de George Santos, un político gabacho que se ha hecho famoso por mentir en absolutamente todo.

George Santos enfrentaba 23 cargos de fraude en Estados Unidos. Lo acusan de conspiración, falsos testimonios, falsos documentos y robo de identidad. Aunque para su mala suerte, Donald Trump le otorgo el ‘perdón’ y su libertad.

Sin embargo, sus mentiras van mucho más allá de la política.

George Santos, político del Partido Republicano en Estados Unidos // Foto: Getty Images

No estamos exagerando cuando les decimos que George Santos mintió en todo. El político del Partido Republicano —es representante del estado de Nueva York— ha mentido sobre su curriculum, su vida personal, sus actividades diarias, su religión, su etnia, sobre la historia de su familia, sobre sus mascotas y en toda clase de extrañezas.

¿Quién es George Santos? Quién sabe.

La versión más sencilla es que George Santos es un político del Partido Republicano que fue elegido para la Cámara de Representantes con la bandera del estado de Nueva York.

George Santos tiene 34 años, es hijo de migrantes de Brasil y es abiertamente gay. Es, también, parte de los políticos que apoyan la campaña de Donald Trump.

George Santos, político del Partido Republicano en Estados Unidos // Foto: Getty Images

De ahí en fuera, todo en la vida de George Santos es un mentado misterio. Su biografía —si es que le podemos llamar así— es una complicada capa de mentiras, versiones duplicadas e historias de locura que han hecho que este personaje sea famosísimo en el mundo entero. Vamos a hacerles un repaso, nomás para que se den una idea.

George Santos, el político que mintió en TODO

Para empezar a darnos una idea de quién es George Santos tienen que conocer su historia académica. La versión del político es que asistió a la prestigiosa preparatoria Horace Mann en Nueva York, después se graduó de finanzas en el Baruch College y finalmente cursó estudios superiores en la famosísima New York University (NYU).

George Santos, político del Partido Republicano en Estados Unidos // Foto: Getty Images

En diciembre de 2022 una investigación del New York Times reveló que todo era mentira. No existe evidencia de que George Santos asistiera a la preparatoria Horace Mann, nadie en el Baruch College lo conoce y obvio, jamás ha puesto un pie en la New York University (NYU). Por supuesto, con la evidencia encima, el político tuvo que admitir que sus credenciales eran inventadas.

Pero claro, las cosas —ni cerca— se quedan en su inventada historia escolar. En su mismo currículum, George Santos decía que trabajaba en la firma Goldman Sachs. Sin embargo, tampoco existe evidencia de eso y el área financiera en la que dijo que trabajaba desapareció cuando estaba en la secundaria.

Muchos dirían que echarle crema al currículum es poca cosa, pero las mentiras de George Santos han llegado mucho más lejos.

George Santos dijo en sus redes sociales que su mamá murió en los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. ¿Cuál es la realidad? Que su mamá murió 15 años después, de cáncer.

Santos intentó corregir públicamente diciendo que no fue directamente el atentado, sino que fueron los restos tóxicos del edificio los que habían provocado la enfermedad de su madre. Sin embargo, el Washington Post encontró los registros de migración y descubrió que su mamá se encontraba en Brasil en 2001. Tampoco hay pruebas de que trabajara en el World Trade Center.

Atentados del 11 de septiembre // Foto: @SecretService

El mismo político siguió con sus mentiras familiares diciendo que su abuela sobrevivió al Holocausto.

Ya saben para dónde va esto, ¿no? Un estudio de la genealogía de George Santos encontró que su familia no tiene ascendencia judía, no tiene ningún registro de salir de Ucrania y por supuesto, tampoco fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial.

Más mentiras de George Santos

Además de su familia o de su trabajo, las mentiras de George Santos han escalado a niveles ridículos. Vamos a hacerles una ronda rápida, para que se vayan de espaldas:

La cosa más importante —a pesar de todas estas mentiras, engaños y versiones de locura— es que George Santos está a punto de enfrentar cargos criminales por sus movidas.

George Santos, político del Partido Republicano en Estados Unidos // Foto: Getty Images

Donald Trump ‘perdona’ a George Santos y lo deja en libertad

Aunque George Santos enfrentaba 23 cargos por sus tantas mentiras, Donald Trump mostró su lado más ‘comprensivo’ y decidió otorgarle el perdón, según él solo fue un poco más ‘pícaro’ que algunos políticos. Sin embargo, siempre tuvo la inteligencia de votar por los republicanos.

Dijo que fueron más graves las mentiras del senador Richard “Da Nang Dick” Blumenthal, quien aseguró ser un héroe en la guerra de Vietnam, pero ni siquiera viajo hasta allá.

“George Santos era un poco “pícaro”, pero hay muchos pícaros en nuestro país que no están obligados a cumplir siete años de prisión. Acabo de firmar una Conmutación de la pena, liberando a George Santos de la prisión INMEDIATAMENTE. ¡Mucha suerte, George, que tengas una vida plena!”.

Donald Trump sobre George Santos / Captura de pantalla

Entre sus acusaciones resalta cobrar dinero durante la pandemia y usar fondos públicos para comprarse ropa de lujo. Además, uno más de sus cargos, para sorpresa de nadie, lo acusa de mentir en el estrado de la Cámara de Representantes.

Pero con todo y eso, se va a casa un muy tradicional ‘Usted perdone’, aunque no es exactamente inocente.