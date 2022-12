Pues no plagió… pero sí engañó (y gacho) al electorado. Aunque, si algo que se le puede reconocer a George Santos, vergonzoso congresista de Estados Unidos, es que aceptó sus mentirotas.

Quien sabe si por tanta presión o porque no sabe mentir, pero el congresista George Santos se rompió en entrevista y acabó por confesar que mintió durante la campaña que encabezó para ganar las elecciones de noviembre pasado, en Estados Unidos.

Foto: @Santos4Congress ·

“Mis pecados aquí son embellecer mi currículum. Lo siento”, confesó Santos a The New York Post. Con esta simple declaración, el congresista republicano reconoce que mintió sobre sus estudios universitarios y su experiencia laboral… temas que estaban en escrutinio desde la semana pasada, cuando The New York Times analizó algunos datos que Santos compartió en campaña.

Para empezar, Santos presumió que se había graduado del Baruch College de Nueva York… sin embargo, al ser consultadas las autoridades de la institución, éstas señalaron que no podían confirmar tal cosa.

Foto: @Santos4Congress

Y pues ni modo, para que no le buscaran más y lo expusieran cual ministra mexicana, el congresista aceptó que alteró un poquiiiiiiito la realidad: “No me gradué de ninguna institución de educación superior. Estoy avergonzado y lo siento por haber embellecido mi currículum”.

Por si lo anterior no fuera lo suficientemente humillante, Santos también tuvo que reconocer que mintió sobre su experiencia laboral. En campaña, aseguró que había trabajado para Citigroup y Goldman Sachs… y, pues, lo mismo que con la universidad: ambas instituciones negaron tener entre sus registros el paso del ahora congresista.

Para salir medianamente bien librado, Santos aclaró que no trabajó directamente con dichas empresas, sino con una compañía de inversión, la cual hacía negocios con ellas. Hice una “mala elección de palabras”, justificó… muy mala… y que se repitió cuando aseguró que sus abuelos huyeron de una persecución de judíos que se dio en Ucrania y Bélgica, durante la Segunda Guerra Mundial…

Foto: @Santos4Congress

Pero, ¿qué creen? Al parecer también mintió. Esto lo insinuó The Forward, sitio especializado en noticias relacionadas con la comunidad judía en Estados Unidos. Santos aclaró que no es judío y que simplemente contó lo que sus parientes le dijeron sobre sus raíces.

“Soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que era jew-ish” (que en inglés es algo así como casi-judío).

En fin, pese a tantas mentiras, George Santos no renunciará a su cargo. Al parecer, no hay razones para hacerlo: él ve todas las alteraciones a su historia personal como algo estúpido, pero “todos hacemos cosas estúpidas en la vida”.

“No soy un criminal (…) Si he decepcionado a alguien adornando mi currículum, lo siento”, agregó Santos, advirtiendo que tomará posesión de su cargo y, a partir de ahí, no volverá a mentir: “Tengo la intención de cumplir las promesas que hice durante la campaña”.