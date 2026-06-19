Gobierno de la CDMX prevé mayor afluencia para el México vs. Chequia y habilitará pantallas en distintos puntos de la ciudad

Lo que necesitas saber: Luego de los festejos por la victoria de México ante Corea, el gobierno de la CDMX prevé mayor afluencia en varios puntos de la CDMX.

Luego de la segunda victoria del equipo tricolor y que mucha banda se dejara caer en el Fan Fest, el Ángel y otros puntos, el gobierno capitalino anunció que pondrá varias pantallas en otros puntos de la ciudad, porque prevén que le caerá más gente.

Y es que, aunque el partido ya está técnicamente sentenciado y nuestra Selección ya pasó a la siguiente ronda, las autoridades chilangas creen que le caerá mucho más gente, ya que el partido se jugará en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Y es por eso que el gobierno capitalino colocará más pantallas en distintos puntos de la ciudad.

Festejos luego de la victoria de México ante Corea | @CulturaCiudadMx

Pero… ¿En dónde estarán instaladas estas pantallas?

Pues como ya se mencionó, parte de la estrategia para evitar tantas aglomeraciones, el gobierno de la ciudad decidió colocar más pantallas en otros puntos de la capital y estos son los lugares:

Las pantallas estarán colocadas en el Monumento a la Revolución, la Diana Cazadora, el Caballito, Insurgentes y en diferentes puntos de Paseo de la Reforma, como también en el Centro Histórico.

“A esto le llamamos descentralizar la alegría, porque eso es lo que haremos”, explicó la jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre cuál es el objetivo de colocar estas pantallas en otros puntos.

Gente disfrutando del partido de México ante Corea | @CulturaCiudadMx

Festejo de México vs. Chequia dejó un saldo en blanco

Y luego de la segunda victoria de México en el Mundial, mucha gente se lanzó a celebrar al Ángel, estaba en el Fan Fest del Zócalo o en algún punto del Paseo de la Reforma; estos festejos dejaron un saldo en blanco, bueno, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

Y sí, aunque hubo mucha gente que los cargaba y luego los aventaba, no se presentó ningún lesionado o peor aún, algún fallecido. Al menos así lo hizo saber la jefa de gobierno, Clara Brugada.

“Ayer funcionó el operativo de seguridad, funcionó el operativo que tenemos como ciudad de movilidad y todo esto durante el partido que tuvimos entre México y Corea”.

Se desplegará un operativo para el próximo partido

El último juego de la Selección Mexicana dentro de la fase de grupos se llevará a cabo en el Estadio Azteca y por ello, las autoridades desplegarán un operativo con elementos policiales en distintos puntos.

Estos elementos estarán desplegados en el Centro Histórico, en el Fan Fest del Zócalo, en las inmediaciones del estadio y también estarán en los distintos puntos del Paseo de la Reforma en donde estarán colocadas distintas pantallas.