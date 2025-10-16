Lo que necesitas saber: Para esta supuesta negociación, Nicolás Maduro habría dado su autorización. Incluso, se pediría garantizarle seguridad y que la fiscalía de EEUU retirara los cargos en su contra.

De acuerdo con el Miami Herald, la vicepresidenta Delcy Rodríguez lidera a un grupo de altos mandos del gobierno de Venezuela dispuesto a negociar con Estados Unidos. Una de las ofertas es establecer un gobierno de transición… claro, ya sin Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro / Foto: @NicolasMaduro

Nicolás Maduro habría dado su aprobación para gobierno de transición

La propuesta luce como rendición, ahora que Trump confirmó que la CIA operará en territorio venezolano de manera encubierta (pero por asuntos de drogas, eh)… sin embargo, aclara el citado medio, la propuesta se ha promovido de manera discreta desde hace meses.

El gobierno de transición sería la alternativa “más aceptable” ante el asedio del Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con el Miami Herald, la propuesta (que forma parte de una serie de iniciativas) ha sido canalizada a Washington por intermediarios en Qatar.

Delcy ROdríguez y Nicolás Maduro / Foto: @fabiandicosta

Como lo ve el grupo que lidera la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez (quien es presidente de la Asamblea Nacional), la idea es que el gobierno de transición conserve a la elite del actual gobierno, pero sin su principal figura: “Un madurismo sin Maduro”.

Entonces, ¿andan confabulando en contra de Maduro? Para nada. Según las fuentes del Miami Herald, la idea de establecer un gobierno de transición cuenta con el visto bueno del presidente de Venezuela.

Grupo del gobierno de Trump rechaza la idea, por ser un “chavismo light”

Son dos los escenarios que se le han planteado al gobierno de Donald Trump… en el primero, Delcy Rodríguez iba a ser la cabeza… pero como se rechazó, ahora sólo quedaría como figura de continuidad institucional. En el actual plan, el verdadero mando estaría a cargo de Miguel Rodríguez, un general retirado que actualmente se encuentra en el exilio.

Foto: Getty Images.

Evidentemente, aunque se habría presentado desde hace meses, la propuesta no ha sido aceptada por Estados Unidos. De acuerdo con el Miami Herald, la razón es sencilla: con miembros del gobierno de Maduro inmiscuidos, parte del equipo de Trump ve la propuesta como un “chavismo light”: aunque cambiaría el gobierno, seguiría la estructura central del régimen de Maduro.

Una primera propuesta presentada en abril, establecía que Nicolás Maduro renunciaría a la presidencia de Venezuela, pero con garantías de seguridad… incluso con los fiscales de Estados Unidos retirando los cargos en su contra. En este plan, Delcy Rodríguez iba a asumir como presidenta.

A cambio de aceptar el gobierno, se permitiría a Estados Unidos el acceso a la industria petrolera y minera de Venezuela… y, ya de una vez, a todo el sector energético. Además, se pedía dejar los acuerdos de cooperación con Rusia, China e Irán. Al final, Estados Unidos rechazó, por que se consideró que, con Dalcy de presidenta, no habría cambiado de régimen.