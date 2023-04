Pasumecha… Recientemente en redes sociales se publicó un audio en redes sociales en donde se escucha la supuesta voz de Patricia Armendariz, diputada federal por Morena en representación de la tercera circunscripción de Chiapas, el estado en donde nació.

Pero no se trata de un audio bonito. Por lo que se escucha, se trata de un audio grabado en una reunión entre la funcionaria y comuneros de Chiapas. El asunto es que los manotazos y los gritos son lo de menos… las groserías están canijas.

Foto: Facebook/PatyArmendariz.g

Un audio bastante rudo de Patricia Armendariz

Ojo, no sabemos si en efecto es la funcionaria la que se escucha en el audio pero comparándola con sus participaciones en el Congreso, parece que sí es.

“Síganle, creyendo que van a seguir mamando al Gobierno, no les van a dar nada o me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada, se los quiero dejar claro, ya no quiero saber nada de ustedes. La próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo, ya ni vengan por favor“.

Entre manotazos y con gritos se escucha que la funcionaria reclama que ya es la tercera reunión y que solo le han pedido un hotel, restaurantes, lanchas, lo que califica como “pendejadas”. Afirma que el escudo de ellos es “Escudo Jaguar”.

Foto: Patricia Armendáriz (Facebook)

Un hombre, que se identifica como comunero, hace referencia a una reunión en San Cristobal de las Casas, el año pasado y luego se escucha algo imperceptible.

“Tú me prometiste sí, vamos a México, y cuándo, tú ya eres senadora. Pero tú m dijiste que íbamos a ir a México, que confiara en ti, que íbamos a ir a hablar con Obrador, no falte al respeto, usted es funcionaria federal“, se escucha.

“Escúchame, te tengo un puto abogado durante dos años, pagado por mi, 15 mil pesos mensuales le he pagado a tu puto abogado, no lo veo, a mí no m digas, yo les pagué un abogado“, se escucha casi al final del audio que se publicó en redes sociales sin especificar qué reunión es y con qué personas.