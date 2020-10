¿Qué rayos? Detienen a grupo supremacista que quería secuestrar a la gobernadora de Michigan

Desde que llegó la pandemia de coronavirus a Estados Unidos, tras las restricciones y las elecciones en noviembre, las cosas se han tensando un buen en el estado de Michigan, tanto que el FBI detuvo a un grupo supremacista por terrorismo doméstico en contra de la gobernadora Gretchen Whitmer —y es que 6 sujetos habían armado un plan para secuestrarla y dar algo así como un golpe de Estado.

De acuerdo con el FBI (Buró Federal de Investigaciones), seis hombres fueron detenidos y acusados por complot de terrorismo doméstico, cuyo objetivo era la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer.

They’re not “militias.” They’re domestic terrorists endangering and intimidating their fellow Americans. Words matter.

(“No son ‘milicias’. Son terroristas nacionales que ponen en peligro e intimidan a los ciudadanos. Las palabras importan”: Gretchen Whitmer).

Aquí, el grupo de sujetos pretendía enjuiciarla en un lugar apartado, antes de las elecciones del 3 de noviembre. ¿Qué rayos?

A inicios de abril y con las medidas de restricción para evitar los contagios de coronavirus –como el uso del cubrebocas, el distanciamiento social o el confinamiento—, un buen grupo de personas proTrump salió a las calles de Michigan para protestar contra estas acciones y de paso pedir la reapertura de las actividades económicas.

En aquel momento, los grupos afines a Donald Trump apoyaron el discurso del presidente sobre la reapertura en medio de la crisis sanitaria que vivía este país.

