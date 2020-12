¡Manchados! Guardias de seguridad agreden a una mujer y a su hijo de 10 años en Tlalnepantla

Cada que sale a la luz la historia de elementos de seguridad que hicieron muy bien su trabajo o incluso obraron más allá del deber, les reconocemos y aplaudimos. Pero lamentablemente aún existe el otro lado de la moneda. Varios guardias de seguridad fueron captados cuando agredían físicamente a una mujer y a su hijo de 10 años a las afueras de un centro comercial en Tlalnepantla, Estado de México.

En la grabación se observa el momento en que los guardias jalonean a la mujer, sin importarles que a un lado de ella esté su pequeño de tan sólo 10 años de edad. Pero como siempre sucede en este tipo de casos, hay una historia detrás y acá la vas a conocer.

La historia detrás de la agresión

Pasa que la mujer compró ropa en una sucursal de H&M el pasado 29 de noviembre. Pero como no hay probadores en este tipo de negocios por las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus, ella no pudo probarle la ropa a su hijo y regresó el miércoles 2 de diciembre con la intención de realizar un cambio o una devolución de tres prendas que no le quedaron al menor.

Y acá es donde comenzó el problema… resulta que los empleados de la tienda se negaron a cambiarle las prendas supuestamente por un error en uno de los códigos de éstas. La mujer se molestó por esto pues señalo que no es responsabilidad de los clientes revisar los códigos y comenzó a grabar su conversación con los empleados para dejar testimonio de la negativa de su parte.

Y al parecer a los empleados de esta tienda no les gustó que los grabaran, pues llamaron a los guardias de seguridad privados del centro comercial para que sacaran a la mujer. Ella declaró a El Universal que decidió salir de la tienda pese a su indignación al ver que no atenderían su reclamo y que los guardias estaban decididos a sacarla.

Los guardias de seguridad los siguieron y abordaron fuera de la Plaza

Pero lo más grave de todo esto, es que al parecer los guardias privados no se quedaron tranquilos con la salida de la mujer. Ella narra que un grupo de éstos la siguió a las afueras de la Plaza, intentaron someterlos con empujones, jaloneos y golpes, para después quitarles y romperles sus celulares.

#Video 📹 “Regresé a la tienda H&M en Plaza Tlalnepantla a hacer una devolución o cambio de pantalones y camisa que compré para mi hijo y a petición del personal de la tienda, policías del centro comercial nos golpearon”, denunció Daniela https://t.co/TwjoP5PmqY pic.twitter.com/w1ZExkFfeB — El Universal (@El_Universal_Mx) December 5, 2020

La mujer contó que la gente que pasaba por el lugar los auxilió y grabaron parte de la agresión, y luego de eso se dirigió con su hijo al Ministerio Público para levantar su denuncia por lo sucedido. “Pasé de ser clienta a ser tratada como delincuente, por lo que pido justicia, pues mi hijo se despierta con sobresaltos luego de haber sido golpeados por los policías de la plaza“, denunció la mujer.

Ni la cadena ni los responsables de la Plaza se han pronunciado todavía sobre este caso…