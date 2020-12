Que le sobran, dice: Conductor choca un Lamborghini en Polanco y se da a la fuga

Mientras la mayoría de nosotros se preparaba para ir a la cama la noche de este viernes, un conductor se paseaba con su Lamborghini en calles de Polanco. Lo malo acá es que el sujeto presuntamente viajaba a exceso de velocidad y ¡chin! chocó contra dos inocentes autos que estaban allí estacionados sin meterse con nadie.

Un conductor responsable se habría quedado en el lugar precisamente para asumir la responsabilidad de sus acciones, pero a este hombre (tal como el año pasado en la colonia Roma) no le importó dejar abandonado su vehículo de lujo con tal de no responder por lo que hizo. Así es, el conductor del Lamborghini se dio a la fuga y ahora las autoridades lo andan buscando.

Lo que se sabe del choque…

De acuerdo con información de El Universal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX recibió el reporte del choque por ahí de las 10 y media de la noche. El accidente ocurrió sobre la calle Juan de Lafontaine, entre Horacio y Homero.

Así quedó un #Lamborghini en #Polanco, se brincó un camellón y terminó impactado con dos autos que estaban estacionados. Según curiosos, dos escoltas se llevaron al conductor rápidamente. pic.twitter.com/4eAM2ZFp6t — Memo Martínez (@Soymemomartinez) December 5, 2020

El Lamborghini habría intentado dar vuelta en Horacio, pero el exceso de velocidad provocó que se subiera al camellón y se impactara contra los autos que estaban estacionados del otro lado.

Eso sí, todo indica que este conductor no se dio a la fuga porque le sobren autos de lujo… al parecer no tenía los permisos necesarios para andar circulando por Polanco con tan lujoso auto (valuado en unos 6 o 7 millones de pesos). Según informó el reportero Carlos Jiménez, el Lamborghini abandonado no contaba con placas ni papeles.

ASÍ QUEDÓ el LAMBORGHINI de POLANCO: DESTROZADO y ABANDONADO

Al dueño del Lambo lo sacaron sus escoltas, lo subieron a una Land Rover y se lo llevaron de ahi.

El carro no tiene placas, ni papeles.

La @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya buscan al conductor.

SI CONOCE al DUEÑO, REPORTELO! pic.twitter.com/Wz4h40qfU5 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 5, 2020

Los ocupantes del Lamborghini se fueron en el vehículo de sus escoltas

El mismo reportero dio a conocer que luego del choque, un hombre y una mujer que viajaban en el Lamborghini fueron sacados de éste para subirlos a una camioneta donde al parecer iban sus escoltas… y ya, así de simple abandonaron el sitio del accidente.

ASÍ ABANDONÓ SU LAMBORGHINI DESTROZADO en POLANCO

Mientras su escolta sacaba documentos del Lambo, el conductor y una mujer esperaban así, para subir y HUIR en esta camioneta.

AHÍ LO DEJÓ.

Restauranteros de la zona aseguran q se llama David Cohen.

La @FiscaliaCDMX ya investiga. pic.twitter.com/Rrsax3Y1Zv — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 5, 2020

El periodista Jorge Becerril también compartió una serie de videos de cómo quedó el Lamborghini tras el choque, además de uno donde se le ve circulando sin placas momentos antes del accidente. También se observa que, efectivamente, el auto circulaba en compañía de una camioneta donde presuntamente iban los escoltas.

Tras fuerte choque abandonan #Lamborghini en la zona de #Polanco, curiosos aseguran que los escoltas del conductor lo rescataron y huyeron del lugar.

Autoridades ya revisan las cámaras de la zona. @AlcaldiaMHmx. pic.twitter.com/QiVLfGXcLF — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 5, 2020

En redes ya comenzó el coto de que a las autoridades no debería costarles mucho encontrar al responsable, porque vaya, no es como que uno de cada tres mexicanos tenga un Lamborghini. Pero esto es México y bueno, nosotros no nos pondríamos a apostarle a la opción de que sí darán con él pronto… pero quién sabe.