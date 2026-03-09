Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: Precio del petróleo supera los 100 dólares

Lo que necesitas saber: El barril de petróleo WTI —el West Texas Intermediate que es una mezcla de petróleos crudos estadunidenses de alta calidad y que sirve de referencia para los precios a nivel internacional— superó los 100 dólares.

No pasaba eso desde 2022, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania: el precio del barril del petróleo superó los 100 dólares, aunque Donald Trump dijo que era “un pequeño precio por pagar” en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, este dato fue noticia en todo el mundo por los riesgos que implica y sus impactos que se trasladarían a la economía de la gente común, más que en los líderes que están decidiendo la guerra.

Foto: @Reuters

Precio del petróleo supera los 100 dólares

Cosa que no se veía desde el verano de 2022, año en que inició la guerra entre Ucrania y Rusia.

Estrecho de Ormuz en Google Maps

El aumento se debe a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán —con los ataques del 28 de febrero.

Le bajan a la producción de petróleo

Uno de los impactos de esta guerra es la reducción de la producción de petróleo en distintos países como en Kuwait, Irak y Qatar por “causas de fuerza mayor” o lo que es el cierre del Estrecho de Ormuz, de donde sale el 20% del suministro en todo el mundo.

Foto: Pexels.

De acuerdo con analistas citados por Reuters, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita serían los siguientes en anunciar una reducción en la producción de petróleo, después de agotar sus reservas.

¿Por qué es importante esta noticia?

Por el impacto que puede generar en los bolsillos de la gente a nivel mundial, ya que va desde el aumento del precio de la gasolina hasta los alimentos y otros bienes de importación.

Foto: @realDonaldTrump

Si la cosa sigue así —con los precios del gas y el petróleo por las nubes—, esto podría aumentar la inflación, historia que ya vimos en contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia.

La respuesta de Trump

Ante el aumento del precio del petróleo, Trump estimó que supuestamente los precios caerán… siempre y cuando termine la guerra contra Irán.

Dijo que esto sería un “pequeño” precio a pagar por, ¿la seguridad y la paz? de Estados Unidos y el mundo, según escribió en Truth Social.