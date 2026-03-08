Lo que necesitas saber: Aunque las autoridades no revelaron detalles sobre la explosión, el incidente cobra relevancia porque la policía lo investiga como un posible acto terrorista.

Desde el comienzo del conflicto con Irán, las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente se han visto afectadas por ataques… y parece que la situación ya escaló a Europa, pues frente a la embajada estadounidense en Noruega se registró una explosión que está siendo investigada como posible acto terrorista.

Explosión frente Embajada de Estados Unidos // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Explosión frente a la Embajada de Estados Unidos en Noruega

Durante la madrugada de este 8 de marzo equipos de emergencia se movilizaron a la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, tras registrarse una fuerte explosión.

Afortunadamente el incidente registrado durante la madrugada solo causó daños en la entrada de la embajada y no se reportaron personas lesionadas.

Autoridades investigan explosión como posible acto terrorista

Aunque las autoridades locales no revelaron detalles sobre la explosión, el incidente cobra relevancia porque la policía lo investiga como un posible acto terrorista.

Y es que ocurre en medio de tensión internacional tras los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero de momento la policía noruega señaló que no existen indicios que vinculen la explosión con ese conflicto… habrá que esperar a que terminen las investigaciones.