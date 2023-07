Lo que necesitas saber: El hijo de la pareja que golpeó a una maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli ya fue entregado a sus abuelos paternos mientras continúa el proceso contra sus padres

Luego de varios días bajo resguardo de las autoridades, el niño Christopher, hijo de la pareja que fue detenida por golpear a una maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli (caso que te hemos contado por acá), finalmente fue entregado a sus abuelos paternos.

La tarde de este sábado, José Alberto y Mariana Rodríguez lo recogieron en las instalaciones del Centro de Asistencia Social “Mónica Pretelini” perteneciente al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del Estado de México (DIFEM).

La pareja golpeó a la maestra del niño en el kínder / Foto: Redes Sociales

El hijo de la pareja que golpeó a maestra de kínder ya está con sus abuelos paternos

Fue la tarde de este sábado, 29 de julio, cuando el niño Christopher fue entregado a sus abuelos paternos. Tras solicitarlo ante un Tribunal, un juez determinó que sus abuelos paternos son aptos para tenerlo a su lado mientras se lleva a cabo el proceso de la pareja que agredió a una maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli.

“Todo valió la pena, no se les olvide que él fue arrebatado de los brazos de su madre, estuvo dos días prácticamente desaparecido, no supimos dónde estaba”, declaró el abuelo paterno del niño según palabras retomadas por Milenio.

Pareja que golpeó a maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli / Foto: Fiscalía Estado de México

Los abuelos paternos del niño cumplieron con tres convivencias físicas y acreditaron la viabilidad para el cuidado del menor, requisito que impuso el juez para permitir que se lo llevaran. Contaron también que visitará a sus abuelos maternos, quienes también iniciaron el trámite para poder cuidarlo.

No se les entregó la custodia del niño

Ojo, lo anterior no implica que los abuelos paternos del niño ya tienen su Patria potestad o custodia, no es ese el proceso legal en cuestión. Sus padres aún enfrentan el proceso por golpear a la maestra de kínder y no hay una sentencia, por eso no se les puede quitar la custodia legal del niño.

El abogado de la familia explicó que el trámite iniciado por los abuelos únicamente es para tener el resguardo del niño mientras se lleva a cabo el proceso legal de la pareja que golpeó a la maestra del kínder acusándola de agredir al menor.

Agresor de maestra de kínder es llevado a penal / Captura de pantalla

“Estamos bien gracias a Dios, ya nos entregaron a mi nieto. Ya lo tenemos con nosotros, sólo salimos a atender a la prensa en agradecimiento y respeto por todos los que estuvieron pendientes”, agregó el abuelo paterno de Christopher.

¿En qué va el caso de la pareja que golpeó a una maestra?

Lo último que se sabe del proceso de la pareja que golpeó a la maetsra de Christopher en un kínder de Cuautitlán Izcalli, es que se le dictó prisión preventiva al hombre por tentativa de homicidio por presuntamente amenazar a otra mujer en el mismo municipio en un caso distinto. La pareja, además, enfrenta una acusación penal por extorsión.

