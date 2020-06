Alto porcentaje de positividad es porque las pruebas se aplican a personas con síntomas de COVID-19: López-Gatell

Hasta el 22 de junio México registró 185 mil 122 casos acumulados y 22 mil 584 fallecimientos por coronavirus. De esta manera, nuestro país se coloca en el número 14 de la lista de casos acumulados de COVID-19 a nivel mundial. Esta situación llamó la atención del especialista en epidemiología nutricional Eric Feigl-Ding, quien el fin de semana señaló que más de la mitad de las personas que se hacen la prueba de coronavirus, resultan positivas. Lo que consideró como un hecho alarmante. ¿Por qué?

De acuerdo con el médico estadunidense, estos datos hablan de una situación peor a la que se vivió en Madrid, Nueva York o Lombardía, pues las pruebas nunca se acercaron al 50% de positividad. “Lloro por México“, tuiteó Eric Feigl-Ding.

En la conferencia de la SSa (Secretaría de Salud) del 22 de junio, Hugo López-Gatell fue cuestionado sobre esta información y según el funcionario, a los datos de Eric Feigl-Ding le faltan varias precisiones.

“Él hace esta expresiva declaración de que llora por México porque se queda impresionado de que tengamos un porcentaje de positividad de 50%. En realidad, no es 50, es un poquito menos, es el que acabamos de ver, el 43%”, respondió el subsecretario de de Prevención y Promoción de la Salud a la pregunta de un reportero del periódico Basta.

Según López-Gatell, la diferencia entre las pruebas realizadas en otros países y México radica en quiénes se aplican —y ahí es donde recae el alto nivel de positividad.

Holy moly- I’m crying for MEXICO 🇲🇽. The over 50% is the *POSITIVITY* percentage!!! More than half of all who get a test are positive. Even in the worst periods of NYC or Madrid or Lombardy… they never approached 50% positivity!! Mexico may be undergoing unprecedented #COVID19. pic.twitter.com/1p7DaaHCVz

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 21, 2020