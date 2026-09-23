Huracán Polo baja a categoría 4 con lluvias en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

El huracán Polo bajó a categoría 4 pero la vigilancia sobre su movimiento se mantiene. Habrá lluvias en las costas del Pacífico.

Lo que necesitas saber: La madrugada del 23 de septiembre, el huracán Polo bajó a categoría 4.

A las 4 de la mañana del miércoles 23 de septiembre, la Conagua informó que el huracán Polo había descendido de categoría, de la máxima (la 5) a la 4, aunque las lluvias intensas en las costas del Pacífico seguirán.

Sabemos que su centro está sobre el Pacífico y que sigue moviéndose en paralelo al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, rumbo al norte.

Foto: @CNPC_MX

Huracán Polo baja a categoría 4

Aunque se prevé, hasta el momento, que el huracán no toque tierra en las costas mexas, el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) de la Conagua junto con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos siguen con lupa su paso.

Y tienen bajo zona de prevención, por los efectos de vientos de tormenta tropical, el territorio que va de Técpan de Galeana en Guerrero hasta Punta San Telmo en Michoacán.

Foto: Carlos Alberto Carbajal-Cuartoscuro.

Así como zona de vigilancia desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula en Jalisco.

¿Qué hay de las lluvias?

Se prevén lluvias intensas, o sea de 75 a 150 milímetros, en el sur de Jalisco, en el oeste y costa de Michoacán e igual en Guerrero.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Oaxaca y vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

También vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Jalisco y el oeste de Oaxaca, que irán disminuyendo durante el día miércoles en este estado.

Foto: Carlos Carbajal-Cuartoscuro.

Mientras sigue la información sobre el desplazamiento de Polo, acá les dejamos una nota sobre por qué los huracanes aumentan de categoría cada vez más rápido y una más sobre la famosa escala Saffir Simpson.