Lo que necesitas saber: Tim Walz, Gobernador de Minnesota, exigió al presidente Donald Trump que saque al ICE de la ciudad.

Agentes del ICE volvieron a disparar contra un ciudadano en Minneapolis. Un video reveló el momento exacto en el que varios agentes intentan someter a un hombre.

Y justo cuando ya se encontraba en el suelo rodeado por el resto de uniformados, uno de ellos comenzó a dispararle en repetidas ocasiones hasta ocasionar su muerte.

Eso no se trata de un hecho aislado. Apenas el 8 de enero del 2026, agentes del ICE asesinaron a una mujer de nombre Renée Nicole Macklin-Good, una poeta que fue acusada por Donald Trump de ser una ‘agitadora profesional’.

Agentes del ICE disparan contra hombre

Un video reveló el ataque brutal de un grupo de agentes del ICE contra un hombre, una vez más en Minneapolis. En el video se ve como los agentes someten al sujeto y mientras está en el suelo, uno de ellos se acerca a quitarle una pistola que llevaba en el cinturón.

Justo cuando el hombre queda desarmado, otro de los agentes comienza a dispararle en repetidas ocasiones hasta matarlo. Todo indica que el problema comenzó cuando el hombre asesinado intentó defender a un par de personas a quienes les estaban rociando gas pimienta.

Gobernador de Minnesota exige la salida del ICE

Tras el nuevo ataque del ICE en Minneapolis, Tim Walz, Gobernador de Minnesota, exigió al presidente Donald Trump que saque al ICE de la ciudad. Además calificó como repugnante la percusión contra los ciudadanos.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!”. Escribió Walz en su cuenta de X.

Aunque eso no fue todo, Walz también le dejó muy en claro a la Casa Blanca que el gobierno estatal sería el encargado de llevar a cabo la investigación tras el tiroteo que terminó con la vida de un hombre.

Y advirtió que los agentes federales no deben obstruir su investigación.

“Le dije a la Casa Blanca que el estado debe liderar la investigación. Que los investigadores estatales garanticen la justicia. Mientras procesamos la escena, mantengan la calma y denles espacio. El Estado tiene el personal para mantener a las personas seguras; los agentes federales no deben obstruir nuestra capacidad para hacerlo“.

Tras el asesinato del hombre, se registraron nuevas protestas en Minneapolis contra el ICE y con la exigencia del gobernador para que salgan del estado, seguramente las cosas para los agentes se complicarán aún más. Al menos frente a la opinión de los ciudadanos estadounidenses y la idea de que pueden disparar contra cualquiera.