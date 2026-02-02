Lo que necesitas saber: Ambos agentes fueron identificados por ProPublica y, de acuerdo con su reporte, serían de origen hispano.

El asesinato de Alex Pretti sigue siendo tendencia… y es que recientemente se reveló que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le dispararon y le causaron la muerte en Minneapolis, son de origen hispano.

Agentes del ICE que asesinaron a Alex Pretti son de origen hispano

Según una investigación del medio ProPublica, dos agentes del ICE que se vieron involucrados en la muerte de Alex Pretti el pasado 24 de enero fueron identificados.

Se trata de Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Ambos llegaron a Minneapolis como parte de la ‘Operación Metro Surge’.

De acuerdo con ProPublica, ambos serían de origen hispano, con raíces en el sur de Texas… lo que ha causado indignación y enojo en la comunidad.

Un informe previo del Departamento de Seguridad Nacional ya había señalado que dos de los ocho agentes que rodeaban a Pretti fueron los que dispararon. Aunque en aquel reporte no se habían dado a conocer sus identidades.

Asesinato de Alex Pretti // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Autoridades justifican el asesinato

De momento, la identidad de los agentes que mataron a Alex Pretti no se ha confirmado oficialmente. Eso sí, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó el actuar de sus agentes… debido a que enfrentaban “terrorismo doméstico”.

Y tal parece que no habrá más investigaciones sobre el asesinato. Aunque, debido a la violencia registrada por las redadas migratorias, Trump ordenó retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones. En fin, así la situación en Estados Unidos.