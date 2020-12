En imágenes: Así festejaron la aprobación del aborto en Argentina

Este histórico miércoles, 30 de diciembre, después de un debate que duró hasta la madrugada, el Senado de Argentina aprobó con 38 votos a favor la legalización del aborto. Algo que no se pudo cumplir en 2018, cuando los diputados aprobaron la propuesta, pero los senadores de este país la rechazaron. Con este proyecto que terminó convirtiéndose en una ley, las calles se inundaron de personas celebrando esta decisión de los legisladores.

Ya había una postura clara en el Senado

Según información de El Clarín, desde antes que se tomara la decisión definitiva sobre el aborto, ya se conocía la mayoría de las posturas. Aunque al momento de la votación sí se dieron algunas sorpresas, pues el “sí” aumentó por ausencias, abstencionismos e incluso porque senadores decidieron dar su voto a favor cuando hace dos años eran parte del grupo que había rechazado la propuesta de ley.

Así fue como Sergio Leavy, uno de los tantos legisladores que cambiaron de postura se expresó por su voto a favor del aborto: “Me di cuenta de que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres. Esta ley no promueve el aborto, sólo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”.

Estos fueron los resultados de la votación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo argentino y oficialmente llamada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): 38 votos a favor, 29 en contra y solo una abstención. Cabe resaltar que solo se necesitaban 34 votos para legalizar el aborto.

¿Qué pasará ahora que se aprobó el aborto en Argentina?

Con la legalización del aborto en Argentina, se permitirá acceder a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese periodo de tiempo para las madres cuyo embarazo sea producto de una violación o para las que corran algún peligro.

Igualmente, con esta nueva ley el personal de salud también podrá acogerse a la objeción de conciencia, aunque… con la obligación de derivar “de buena fe a la paciente” a otro profesional que sí pueda realizar el aborto, o a otro centro médico.