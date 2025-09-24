Lo que necesitas saber: Cerca de 20 millones de datos de pensionados del IMSS como su CURP, nombres o direcciones fueron robados en línea.

El Gobierno de México despierta con un nuevo chistecito y es que se robaron la base de datos de millones de pensionados del IMSS. Los datos personales —que se estiman en 20 millones de registros— incluyen detalles como el CURP, los nombres, las direcciones e incluso sus padecimientos.

“Qué bueno que pronto me van a pedir la CURP Biométrica también”, dicen todos los mexicanos.

Roban base de datos de millones de pensionados del IMSS

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especialista en ciberseguridad, alertó desde hace algunos días que los datos de millones de pensionados del IMSS estaban a la venta en foros de internet.

Gómez Villaseñor explicó en sus redes sociales que se trata de un grupo de hackers con otras filtraciones confirmadas.

20 millones de datos robados al IMSS // Foto: Captura de pantalla

La base de datos con más de 20 millones de registros de pensionados del IMSS se encontraba en los foros desde el 12 de septiembre, pero ya fue vendida por lo que puede ser usada.

¿Por qué debe de importarte?

Si has escuchado lo de: “hasta la app de comida tiene mis datos”, esta noticia debe de importarte —así como toda la protección de datos, pero bueno.

De acuerdo con los datos filtrados para comprobar la veracidad de los millones de pensionados del IMSS se sabe que vienen sus nombres, su CURP, sus direcciones, sus padecimientos y otros detalles laborales.

Esta información serviría para robar tu identidad en fraude bancario.

Foto: Cuartoscuro.

Otro ejemplo práctico podría utilizarse para fraudes telefónicos con muchos datos realistas. También, ni se digan las opciones de extorsión o toda clase de mensajes fraudulentos que tengan información personal relacionada con el IMSS —que sabemos lo importante que es para millones de personas.

IMSS acepta que les robaron los datos, pero que no los hackearon

Unas por otras, ¿no? Al menos esa es la postura oficial del IMSS ante el robo de 20 millones de datos personales de sus pensionados.

A través de una tarjeta informativa enviada al programa de Aristegui Noticias aseguraron que no tenían ningún indicio de hackeos o ciberataques en sus bases de datos. Sin embargo, apenas unas líneas más abajo confirmaron que los datos se robaron por uso de personal.

“Las investigaciones preliminares indican una posible filtración por el uso indebido de acceso a información institucional por parte de personal”, explicaron. O sea, que no fue un hackeo pero para el caso es lo mismo.