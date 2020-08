¡Aguas! INBAL alerta a artistas y población en general por esta estafa

Este 11 de agosto, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer que no se encuentra realizando contrataciones de ninguna clase vía telefónica o por medio de correo electrónico.

¿Por qué el INBAL hace esta advertencia?

El Instituto Nacional realiza esta advertencia a través todos sus redes sociales, porque señala que este día muchas personas se han comunicado con la organización para avisar que recibieron llamadas telefónicas de personas que supuestamente les ofrecieron empleo a nombre de la institución.

Sí, pero además estas supuestas ofertas de trabajo también estaban acompañadas de una petición de pago por una supuesta cuota para “afiliación sindical”, o para ir de gira artística o atender vestuarios.

INBAL se deslinda de este tipo de contrataciones

Por esto, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reitera que no está haciendo ningún tipo de contratación y se deslinda de este tipo de llamadas que se han hecho por medio de números telefónicos que no pertenecen al organismo, que no son oficiales.

También la institución aclaró que no tiene nada que ver con este tipo de procesos que sólo afectan la privacidad de las personas.

Finalmente, apuntan: “Alertamos a la ciudadanía y reiteramos que el INBAL de ninguna manera utiliza esos métodos para contratar elencos, técnicos o personal para alguna otra labor”.

Este 11 de agosto regresan los museos

Recientemente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los museos reiniciarían sus actividades este 11 de agosto. Eso sí, con un aforo total del 30%.

Algunas de las reglas para poder ingresar a estos centros culturales, son: