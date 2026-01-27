Lo que necesitas saber: En el bloque que creó con Mercosur hay 700,000 millones de personas. Con la India, se ha creado una zona de libre comercio de dos mil millones de personas.

Mientras Trump anda persiguiendo a ciudadanos estadounidenses y aplicando aranceles a diestra y siniestra, como que Europa está preparando el campo para mandar mucho a la $%&/() a Estados Unidos. Hace unos días cerró cuerdo con Mercosur, ahora lo hace con India.

Se espera que, con acuerdo, EU e India dupliquen exportaciones… por eliminación de aranceles

“Este es el mayor acuerdo comercial que la Unión Europea y la India han celebrado jamás”, presumió la Comisión Europea al anunciar el fin de las negociaciones de un tratado que tardó por ahí de 20 años en cerrarse y, muy oportunamente, quedó amarrado en medio de amenazas comerciales del gobierno de Donald Trump.

“Este acuerdo fortalecerá los lazos económicos y políticos entre la segunda y la cuarta economía más grandes del mundo, en un momento de crecientes tensiones geopolíticas y desafíos económicos globales”, resaltó la Unión Europea en comunicado .

Tratado comercial entre India y Unión Europea / Foto: X (@vonderleyen)

No es que Europa y la India no tuvieran lazos comerciales, los tienen. De hecho, anualmente realizan movimientos que implican más de 180,000 millones de euros y la generación de más de 800,00 empleos. Sin embargo, el tratado comercial al que acaban de llegar Unión Europa y la India potencializa todo.

“Se espera que este acuerdo duplique las exportaciones de bienes de la Unión Europea a la India para 2032, eliminando o reduciendo los aranceles correspondientes al 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE a la India”, pronostica la Comisión Europea…

“Esto es sólo el comienzo”, asegura Ursula von der Leyen

¿Cómo la ven? Mientras que Trump se la pasa imponiendo aranceles como pin%&/e menso, del otro lado del mundo ven en las reducciones arancelarias no sólo un ahorro, sino un generador de recursos para las partes implicadas.

Naendra Modi, pm de India y Ursula von der leyen, presidenta de comisión de la UE / Foto: X (@vonderleyen)

“Hemos cerrado la madre de todos los acuerdos’”, presumió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen… y cómo no decir lo que dijo, si este tratado con la India implica crear una zona de comercio en la que hay más de dos mil millones de personas. “Esto es sólo el comienzo”, aseguró la funcionaria europea.

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, auguró que el acuerdo comercial que su país ha alcanzado con la Unión Europea “profundizará los lazos económicos, creará oportunidades para nuestros pueblos y fortalecerá la alianza entre la India y Europa para un futuro próspero”.