INE calcula que consulta popular costaría mil 499 millones de pesos

“Ahhhh, pues ni tan cara”, dirán muchos… pero luego se acuerdan de lo ambigua que será la pregunta de la consulta popular y como que sí duele el codo.

El INE ya hizo el primer cálculo de lo que saldrá el chistecito de preguntarle al pueblo bueno si quiere enjuiciar a los expresidentes (pero sin mencionarles “juicio” o “expresidentes”) y, según lo comunicado ayer en un boletín, habrá que gastar mil 499 millones de pesos.

“Estos recursos, en caso de ser aprobados por el Consejo General del INE, deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2021”, urge el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el Instituto, los mil 499 millones serán sabiamente gastados en cuatro rubros: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (a la cual le tocarán 886.4 melones), Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (599.9 millones de pesos), Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (8.5 millones) y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la cual sólo necesita 44 millones.

En su comunicado, el INE recuerda que se acordó que la consulta popular se realizará el 1 de agosto de 2021, para no afectar el proceso electoral que, incluso, ya está en curso y habrá de finalizar por mediados del próximo año, con las votaciones federales.

Recordemos que AMLO y otros güeyes dicen que no hay bronca de echar la consulta el mismo día que las elecciones federales. Es más, hasta sería beneficioso, ya que eso implicaría no hacer un gasto extra, como éste que el INE está proponiendo… sin embargo, ya quedó establecido que eso no podrá ser (incluso constitucionalmente está asentado).

Consulta costaría mucho menos que un proceso electoral completo

Así que ni modo, si lo que se quiere es saber si la gente desea que sean juzgados “actores políticos del pasado”, habrá que aflojar un dinerito extra… que, para lo que se venía manejando, resulta cifra menor. Acuérdense que se llegó a decir que la consulta popular costaría 8 mil millones de pesos ( y sí, según el INE, eso es lo que cuesta un proceso electoral de principio a fin).

“Sin ello (el dinero extra), el Instituto no contaría con recursos para hacerse cargo de esta responsabilidad y que no estaba prevista en el momento en que el Consejo General del INE aprobó el presupuesto y lo turnó en tiempo y en forma al Ejecutivo Federal”, concluye el comunicado.