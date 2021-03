INE rechaza queja contra Samuel García por violencia política de género

La decisión del INE fue aprovechada por Samuel García para acusar intentos de censura… y es que la candidata de Morena también se fue contra un comediante por una parodia. Este caso, al parecer, sigue en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Pero bueno, en lo que respecta a Samuel García… pues resulta que en un spot difundido en diversos medios, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León señaló que su contrincante de Morena, Clara Luz Flores, tiene como esposo al que fuera líder local del PRI. Por esto, la aspirante acusó al hombre de los memazos de violencia política de género… pero el INE ya dijo que no hubo tal.

“No se aprecian elementos objetivos para estimar que se está ante una situación de violencia política por razón de género en contra de la denunciante o que requieran la urgencia de protección de esta autoridad”, señaló el INE en su resolución citada por Latinus.

En uno de los spots de Samuel García denunciado por Clara Luz Flores, se hace referencia al pasado político del esposo de la candidata de Morena, Abel Guerra. A grandes rasgos, se indica que ella y su pareja salieron del PRI para irse al partido fundado por AMLO y, así, “seguirse enriqueciendo”.

De acuerdo con Proceso, los spots fueron analizados con base en la metodología establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para este tipo de denuncias. Es decir, con lineamientos que facilitan la detección de violencia política de género.

Al dar a conocer su decisión, la consejera del INE, Claudia Zavala, señaló que, si bien, Samuel García hizo mención innecesaria del esposo de Clara Luz Flores, ésta debe analizarse en el contexto. De esa forma es justificables, ya que el candidato de Movimiento Ciudadano lo menciona para referir que existe cierto grupo político del que García quiere marca distancia.

No todos los consejeros opinaron lo mismo. En el caso de Carla Humphrey, señaló que Samuel García sí incurrió en violencia política de género, por el hecho de referirse a la candidata de Morena como “esposa de”.

Pues bueno, con la decisión del INE a su favor, Samuel García volvió a difundir el spot, acompañándolo de la leyenda siempre generadora de morbo “ESTE ES EL SPOT QUE CLARA LUZ Y MORENA INTENTARON CENSURAR EN EL INE”.

ESTE ES EL SPOT QUE CLARA LUZ Y MORENA INTENTARON CENSURAR EN EL INE. Decir la verdad no es un delito, míralo: no hay mentiras, calumnias ni guerra sucia, como sí hacen ellos. No me van a callar porque yo voy a seguir defendiendo a Nuevo León, ¿le entras? pic.twitter.com/8wRsQz6lQd

— Samuel García (@samuel_garcias) March 10, 2021