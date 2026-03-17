Lo que necesitas saber:

Joe Kent llegó al Centro Nacional de Contraterrorismo en 2025 con la misión de analizar, investigar y detectar amenazas terroristas.

Breaking matutino para los medios en Estados Unidos: Joseph Kent renunció a su cargo como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo (o antiterrorismo), al declarar que no puede apoyar más la guerra contra Irán. ¿La razón?

“Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadunidense”.

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Foto: akbarnemati – Pixabay

Renuncia el jefe de Contraterrorismo de Estados Unidos

Joseph Kent compartió su decisión en una carta publicada en redes sociales y dirigida a Donald Trump.

Se trata de un trancazo mediático, ya que si bien Kent reconoció que —en un primer momento— el discurso de Trump era alejarse de guerras ajenas o directas, el exasesor antiterrorismo acusó que todo cambió por la presión de altos funcionarios de Israel e integrantes influyentes de medios de comunicación.

"Irán no representaba una amenaza": Renuncia el jefe de Contraterrorismo de Estados Unidos
Foto: @joekent16jan19

“Desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma ‘Estados Unidos primero’ y sembró sentimientos belicistas para iniciar una guerra con Irán”, afirmó.

“Esto fue una mentira”

Kent aseguró que Donald Trump fue engañado con la promesa de llevarse una victoria rápida contra Irán.

“Irán no representaba una amenaza”: Renuncia el jefe de Contraterrorismo de Estados Unidos
Foto: @joekent16jan19

“Eso fue una mentira y es la misma táctica que usaron los israelíes para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak”, acusó Kent, quien finalizó con el mensaje: “No podemos volver a cometer este error”.

Joseph Kent

Kent es un excandidato al Congreso relacionado con grupos de extrema derecha en Estados Unidos.

Llegó al Centro Nacional de Contraterrorismo en 2025 con la misión de analizar, investigar y detectar amenazas terroristas.

Aunque antes se desempeñó en el ejército estadunidense como Boina Verde y colaborador en la CIA. ¿Qué opinan del comunicado de Kent?

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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