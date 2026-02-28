¿Por qué Estados Unidos e Israel atacan a Irán justo ahora?

Lo que necesitas saber: Irán se ha mostrado vulnerable económicamente, militarmente y en cuanto al apoyo de su población

Estados Unidos e Israel decidieron que este 28 de febrero era el momento ideal para atacar a Irán en una operación militar cuyo objetivo es ponerle fin a su régimen. No hablamos de ataques aislados como en meses y años anteriores, parece que esta vez es una guerra declarada que no acabará hasta que el ayatolá caiga.

Entendiendo el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán

Oficialmente los argumentos se basan en que consideran a ese régimen como amenaza latente, además de que es para apoyar a la población que venía protestando contra la autoridad islámica desde hace semanas. Pero no olvidar que hablamos de un conflicto histórico que se remonta a 1979.

Bandera de Irán // Foto: Pexels.

1979, el momento en que comenzó el régimen iraní

Si bien cuando se declaró la creación de Israel como un Estado (en 1948) Irán fue uno de los primeros países islámicos en reconocerlo, eso sucedió bajo la monarquía de los shas, que impulsó la llamada “Revolución blanca”, donde se impulsaron diversas políticas para modernizar y occidentalizar a Irán.

Para 1979, esta monarquía apoyada por Reino Unido y Estados Unidos fue derrocada por la revolución islámica. Dicha revolución instauró una teocracia —una forma de gobierno que se considera a sí misma como ejercida por Dios— y antioccidental.

Con este cambio de régimen comenzó otra dictadura, y a partir de entonces, Irán diseñó su propio desarrollo armamentista, militar y (sobre todo) nuclear.

Irán apoya la causa de Palestina y tiene la ‘misión’ de destruir a Israel

A partir de este cambio y la llegada del régimen, Irán ha apoyado la causa palestina incansablemente. Públicamente sus líderes han dicho mil veces que tienen la misión de destruir a Israel, por lo que han financiado a grupos paramilitares en varios países de Medio Oriente que llevan a cabo actos terroristas contra objetivos occidentales.

Tan sólo Hamás es el ejemplo perfecto de lo anterior, pero también podemos enlistar a Hezbolá y los rebeldes hutíes.

Es por ello que Estados Unidos e Israel consideran al régimen iraní como la mayor amenaza a sus intereses en Medio Oriente. Si Israel es atacado por grupos paramilitares, o de plano por ejércitos de países islámicos, seguramente Irán estará detrás de eso.

Foto: akbarnemati – Pixabay

Irán y su programa nuclear

Otro gran punto a tener claro, es el programa nuclear de Irán. Desde la instauración del régimen, países de occidente han negociado con ellos para mantenerlo a raya, algo que Trump ha tenido como prioridad desde que es presidente.

Se sabe que Irán tiene grandes concentraciones de Uranio al 60%, mismo con el que podría construir armas nucleares que serían devastadoras para los objetivos donde pudieran lanzarlas.

Y es mucho más latente la amenaza si recordamos que Irán lidera el llamado Eje de Resistencia, donde se coordina con Irak, Líbano, Yemen, Siria, Afganistán, Pakistán y más, lo que le permite controlar una ruta estratégica que va del Mar Arábigo al Mediterráneo. Un ataque masivo a Israel sería letal porque les caerían por todas sus fronteras.

Mapa de Irán

Irán y su control del Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es otro gran punto de quiebre. Se trata de una ruta marítima al sur de Irán por donde pasa la quinta parte de la producción total de petróleo de todo el mundo. Es el único paso desde el Golfo Pérsico hacia el Océano Índico.

El régimen lo controla, y es una parte clave de cualquier conflicto pues tiene el poder de ‘cerrarlo’ y colapsar la economía a nivel mundial. Se dice en diversos medios que ya lo cerraron este 28 de febrero, pero otros publican que esto no es así de momento, citando al organismo británico de comercio.

Para Estados Unidos supone un problema mayúsculo que el régimen, al cual no puede controlar, tenga en sus manos un corredor económico tan importante.

Ok, ok, ¿pero por qué atacar a Irán justo ahora?

Hay varios puntos para entender que los ataques se den justo ahora y ahora sí vamos con ello.

Irán no quiso negociar para deshacerse de su programa nuclear

Trump amenazó varias veces a Irán con el objetivo de tomar las riendas de una negociación para deshacerse de su programa nuclear. Estados Unidos tiene el objetivo de garantizar que Irán no pueda construir armas nucleares.

En días recientes Trump puso sobre la mesa distintas propuestas para ello, bajo la amenaza de que Irán debía aceptar o sufrir ataques. Claramente no aceptaron.

Foto: @POTUS

Irán enfrenta problemas económicos y protestas

Sin embargo, los ataques no son sólo por esto. Se derivan también del debilitamiento del régimen desde el año pasado, cuando se desató un conflicto de varios bombardeos mutuos entre iraníes e israelíes, en junio de 2025.

Estados Unidos detectó, según un análisis de la BBC, que Irán se vio muy mermado en cuanto a sus recursos militares, lo cual impactó a su economía hasta generar una depreciación de su moneda, el rial, a finales del 2025. Eso, a su vez, llevó a un aumento descontrolado en los precios de productos básicos.

Los problemas económicos dieron pie a protestas masivas de la población, a las que se sumaron mujeres por el descontento contra las leyes islámicas obligatorias. El régimen respondió con represión y eso no hizo más que generar un mayor descontento y espaldarazo de algunos aliados regionales.

El mencionado análisis de la BBC explica que Estados Unidos e Israel vieron una oportunidad de atacar a Irán en este momento al sentir vulnerable al régimen. La economía, la población y su capacidad militar les juegan en contra en este momento.

Protesta de mujeres contra régimen islámico // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

Trump llama a la gente de Irán a tomar el control del gobierno

Trump estuvo muy al pendiente de las protestas en Irán, y podemos confirmar que vio una oportunidad inigualable de atacar pues en ese momento le dijo a la gente iraní que era el momento de hacer caer al régimen de Alí Jamenei.

Es así que el argumento de Estados Unidos e Israel es que había amenazas latentes de parte de Irán, mismas que el Congreso estadounidense ha desconocido y de hecho se quejan de que Trump no consultó con ellos… Por ello la razón sería esa, ver vulnerable al régimen y buscar acabarlo antes de que vuelva a fortalecerse.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo”, dijo Trump en un llamado a la población que protesta en Irán. “Sus actividades amenazantes ponen en peligro directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo. Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘Muerte a Estados Unidos’ y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa”.