Todos a casa: Cierran escuelas ante incremento de casos de COVID-19 en Israel

Van de regreso. Tras un primer intento por retomar las actividades sociales y económicas, Israel decidió dar unos pasos atrás para evitar que los contagios de coronavirus sigan a la alza, pues ya superó los seis mil casos al día, con sólo 9,25 millones de habitantes.

Entre las medidas a aplicar, Israel se irá a un segundo confinamiento pero antes, cerró las escuelas y centros educativos —excepto los de educación especial— para disminuir los contagios.

Esta decisión fue reforzada por el presidente de Israel Reuven Rivlin en contexto del Año Nuevo Judío. El presidente también aprovechó para pedir perdón a la ciudadanía por la gestión en la pandemia de coronavirus.

Y es que en Israel, las autoridades sanitarias registraron el paso de cuatro mil casos diarios de COVID-19 a seis mil en una semana, lo que encendió las alertas para mitigar las cadenas de contagio.

Por esta razón, las escuelas —incluidos los colegios religiosos— han cerrado sus puertas este jueves 17 de septiembre , pues además los expertos consideran que la reapertura masiva y presencial del sistema educativo influyó un montón en el incremento de los casos de COVID-19.

Además de las escuelas, el gobierno israelí ha llamado a un segundo confinamiento que se supone comenzará este viernes 18 de septiembre, luego de que existieran un par de desacuerdos sobre cómo se llevaría a cabo la reincorporación de los y las estudiantes a clases.

En este asunto, Ronni Gamzu, coordinador de la lucha contra el coronavirus en Israel —algo así como el Hugo López-Gatell de México— recomendó un regreso parcial en el sistema educativo.

I understand the feelings of confusion and uncertainty, the anxiety that many people are feeling. I understand and, first and foremost, want to apologize for that. On a personal level, I ask your forgiveness for my behavior here at Beit HaNasi during the lockdown during Pesach.

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) September 16, 2020