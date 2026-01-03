Lo que necesitas saber: Se trata de una vieja teoría que indica que cuando todo mundo pide pizzas cerca del Pentágono, algo gacho está pasando en el mundo.

Movimientos complicados en el mundo y en las pizzerías del Pentágono. Una vieja teoría sobre el aumento de los pedidos de pizza alrededor del Departamento de Defensa estadunidense y los ataques militares revive cada vez que se sacude el planeta desde Washington.

Según esta teoría —más adelante les contamos de dónde salió—, las pizzerías alrededor del Pentágono, en Arlington, Virginia en Estados Unidos, anticiparon el ataque de Trump contra Irán o la ofensiva de Israel contra militares y científicos nucleares de Irán o incluso el ataque militar contra Nicolás Maduro antes de los reportes de los medios de comunicación y pese a que era secreto.

De hecho, esta no sería la primera vez, pues en décadas anteriores supuestamente sucedió lo mismo, poco antes de que el ejército de Estados Unidos entrara en Kuwait en la llamada Operación Tormenta del Desierto en 1991, en la Guerra del Golfo.

La teoría del aumento de pedidos de pizza y el ataque de Israel a Irán

¿De dónde salió la información?

En Twitter o X hay una cuenta que comparte sus reportes sobre la actividad de las pizzerías alrededor del Pentágono y la Casa Blanca.

Se trata de Pentagon Pizza Report y de ahí es de dónde sale esta hipótesis que les queremos contar.

Foto: @PenPizzaReport

Y es que este equipo de monitoreo de entregas de pizza se dio cuenta de que algo muy extraordinario estaba sucediendo en Washington y el Pentágono.

Todo porque horas antes de que comenzaran los reportes internacionales sobre los bombardeos de Israel contra Irán, los pedidos de pizza cerca del Pentágono aumentaron hasta tener picos de actividad durante la noche del 12 de junio.

“A las 6:59 pm ET, casi todos los establecimientos de pizza cercanos al Pentágono han experimentado un ENORME aumento en la actividad”, señaló @PenPizzaReport.

Los pedidos de pizza durante una crisis de guerra

El aumento de los pedidos depizzas cerca del Pentágono es visto como un patrón de la Defensa estadunidense en situaciones de crisis en el ámbito internacional.

No sólo porque sucedió en Virginia, sino porque se ha monitoreado esta dinámica en Washington, en la Casa Blanca.

Foto: Pexels.

La Deutsche Welle recordó que en 2024 medios reportaron el aumento de pedidos en las pizzerías cercanas al Pentágono, en contexto de otro ataque de Israel contra Irán.

De esta manera, las pizzerías se han convertido en un indicador de cómo está la cosa en el Pentágono cuando se habla de situaciones críticas a nivel internacional.

(Y si algunos se preguntan: ¿No hay comedores en este edificio militar? La respuesta es: sí, pero… al parecer no les despachan pizza).

Estados Unidos en el ataque de Israel contra Irán

Previo al ataque de Israel contra Irán, Estados Unidos ordenó la evacuación de su personal no esencial en su embajada en Bagdad, Iraq (Irak), por cuestiones de seguridad.

Eso indica que si bien Estados Unidos aseguró en un principio que no participó en el bombardeo, ya contaba con información del ataque israelí.

“Nos informaron que ellos pensaban que esa acción era necesaria para su propia defensa”, dijo Marco Rubio, secretario de Estado.

Y también en el ataque de Nicolás Maduro en Caracas

Parece chiste, ¿no? Pero hasta en las fuerzas armadas pagan las horas extra con pizzas. Horas antes del ataque armado en Caracas que terminó con el arresto de Nicolás Maduro, un indicador encontró que aumentaron hasta en 770% los pedidos de pizza en Virginia.

¿Ustedes qué piensan acerca de esta teoría que puede o no caer en el tipo conspirativo?