“Somos hermanos”: Judíos y árabes marchan por la paz en Israel

Son imágenes que contrastan con los videos y las fotos de las últimas jornadas de enfrentamiento entre las fuerzas armadas de Israel y la organización palestina Hamás —tras el violento desalojo de palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén. Decenas de personas judías y árabes salieron a las calles en el norte de Israel para marchar por la paz.

Sí, con flores, rosas y carteles, la zona norte de Israel se tapizó de mensajes de unidad entre las comunidades judías y árabes, que piden el cese de los enfrentamientos que han cobrado la vida de al menos 70 personas —entre ellas, menores de edad—, de acuerdo con información internacional.

▶ Des juifs et Arabes israéliens chantent pour la paix et manifestent contre les violentes émeutes entre juifs et arabes qui ont ravagées plusieurs villes mixtes en Israël depuis lundi, à Jish, un ville judéo-arabe du nord du pays pic.twitter.com/Fvx48kE5Ey

