Lo que necesitas saber: Los cerca de 2,000 prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba a los rehenes con vida.

Si todo marcha bien, es cuestión de horas para que Hamás libere a todos los rehenes de Gaza como parte del plan de Trump… y el primer ministro de Israel, Benjamín Netayahu, aseguró que están listos para recibirlos “de inmediato”.

Foto: Getty Images

Netanyahu asegura que Israel está preparado para recibir “de inmediato” a rehenes

Mientras Israel y Hamás se preparan para el intercambio de rehenes por prisioneros, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que ya están listos para recibirlos “de inmediato”.

Y aunque aún no se ha definido cuando comenzará este proceso, las autoridades israelíes aseguraron que ya están listos los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos (se estima que son unas 20 personas).

Además, adelantaron que los cerca de 2,000 prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba a los rehenes con vida. Eso significa que no se esperarán a la entrega de los cuerpos de los que murieron para seguir con el plan de Trump.

Reunión entre Trump y Netanyahu // X:@WhiteHouse

Trump viajará a Medio Oriente…

Como ya te adelantábamos, la liberación de los rehenes en Gaza aún no tiene fecha y hora… aunque autoridades israelíes señalaron que esperan que se realice la madrugada de este lunes 13 de octubre.

Y de ser el caso, esto podría coincidir con el viaje que realizará el presidente Donald Trump a Medio Oriente, para la firma “oficial” del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.