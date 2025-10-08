Lo que necesitas saber: Horas antes de que se anunciara la firma de la primera fase del "plan de paz", Trump había informado que posiblemente viajaría a Medio Oriente para continuar con las negociaciones en Gaza.

Unos días después de que Hamás aceptara liberar a todos los rehenes de Gaza como parte del plan de Trump, el presidente de Estados Unidos anunció que Israel y Hamás han firmado la primera fase del “plan de paz”.

Reunión entre Trump y Netanyahu // X:@WhiteHouse

Trump revela que Israel y Hamás firman la primera fase del “plan de paz”

Con la novedad de que Trump reveló que las negociaciones entre Israel y Hamás han sido positivas. Tanto que ya han firmado la primera fase del “plan de paz”.

Y como ya lo había adelantado el presidente estadounidense, este avance en el “plan de paz” en Medio Oriente significa que en los próximos días, todos los rehenes serán liberados e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada.

“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, que han colaborado con nosotros para hacer posible este acontecimiento histórico y sin precedentes”, señaló.

Refugiados palestinos / Foto: Getty

Trump podría viajar a Medio Oriente para las negociaciones…

Horas antes del comunicado, Trump había informado que posiblemente viajaría a Medio Oriente para continuar con las negociaciones de paz en Gaza.

Las conversaciones entre Israel y Hamás se han realizado en Egipto y tienen como base la propuesta de paz de 20 puntos del mandatario estadounidense.