Lo que necesitas saber: Distintas facultades de la UNAM habilitaron centros de acopio para ayudar a las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa.

Si ustedes se preguntan cómo ayudar a las personas afectadas por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, por aquí les dejamos la ubicación y los datos de los centros de acopio instalados en distintas sedes de la UNAM, así como otros servicios o el apoyo de la Cruz Roja Mexicana en CDMX.

Y es que una vez más la población mexa ha dado muestras de apoyo, no sólo en los centros de acopio, también en el rescate de las personas heridas tras la explosión del 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, entre los límites de Iztapalapa y Chalco, o quienes se han lanzado a los hospitales llevando agua y víveres para las familias de las personas hospitalizadas.

Cómo ayudar a las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa

En su última conferencia sobre la actualización de este caso, la jefa de Gobierno de CDMX Clara Brugada confirmó 94 personas lesionadas.

De este grupo, lamentablemente han muerto 8, otras 22 están en estado crítico, 6 en situación grave y 39 delicados, además de 19 personas que ya fueron dadas de alta.

Mientras los esfuerzos continúan en los hospitales de Ciudad de México, cuatro facultades de la UNAM abrieron centros de acopio para ayudar a las personas afectadas.

Sin embargo, en cuanto a los insumos médicos, el ISSSTE aseguró que sus hospitales cuentan con lo necesario para la atención de los/las pacientes víctimas de la explosión en Iztapalapa.

Aquí los datos: FES Iztacala

En la explanada de la FES Iztacala está habilitado un centro de acopio que estará abierto entre el 11 y 12 de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los insumos que están recibiendo son:

Material hospitalario y de curación

Gasas, agua oxigenada, vendas, jabón neutro y ropa en buen estado.

Analgésicos como el tramadol, paracetamol, metamizol, lidocaína.

Antibióticos como cefepime, vancomicina, amikacina, gentamicina, piperacilina, amoxicilina, levofloxacino 750 mg (tabletas) y ciprofloxacino.

Oxígeno (cilindros, concentradores, mascarillas con reservorio, cánulas). Ventiladores portátiles. Monitores multiparámetro. Oximetría de pulso. Fluidos IV.

Catéteres periféricos y centrales. Analgesia IV. Antisépticos. Crema antimicrobiana tópica. Compresas frías estériles. Equipo quirúrgico básico para escarotomía.

Alimentos

Jugos.

Agua embotellada.

Barras y galletas.

Atún enlatado o en sobre. Alimentos empaquetados no perecederos.

Productos de higiene personal

Papel higiénico.

Toallas sanitarias.

Gel desinfectante.

Toallas húmedas.

Paraguas. Impermeables y ropa.

La FES Iztacala está ubicada en avenida de los Barrios Número 1, en la colonia Los Reyes Ixtacala en el municipio de Tlalnepantla, Edomex.

FES Aragón

La FES Aragón también habilitó un centro de acopio en el edificio de Gobierno que estará funcionando el 11 de septiembre hasta las 8 de la noche y el 12 de 9 de la mañana a 8 pm. Por allá están recibiendo:

Pañales para adulto.

Tegaderm.

Tela transport y llave de tres vías.

Alimentos no perecederos, enlatados y agua embotellada.

La FES Aragón está ubicada en avenida Universidad Nacional S/N, Bosques de Aragon.

Facultad de Psicología

El 12 de septiembre de 10 de la mañana a 7 de la tarde, la Facultad de Psicología de la UNAM en Ciudad Universitaria abrirá en centro de acopio en sus instalaciones para recibir:

Alimentos no perecederos, agua embotellada, sueros, mantas, impermeables y otros artículos de higiene personal.

Y compartió el número 55 50 25 08 55 (opciones 3 o 6) para dar atención, contención o acompañamiento del servicio de Apoyo Psicológico.

FES Zaragoza

El centro de acopio está ubicado en el campus 1 en el anexo al Auditorio y es operado por estudiantes de las nueve carreras que se imparten en esta FES. Los productos que se reciben son:

Pañales para adulto.

Tegaderm.

Tela transport y llave de tres vías.

Alimentos no perecederos, enlatados y agua embotellada.

Y seguirá operando el 12 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Los productos recabados serán entregados a las personas afectadas por la explosión en los distintos hospitales donde se les está atendiendo.

También están brindado apoyo psicológico. Si quieren una cita pueden comunicarse a los siguientes números: 55 5623 0590 – 55 5623 0648.

O a los correos: atenciónpsicologica@zaragoza.unam.mx, psic.a.clinica@zaragoza.unam.mx y psic.jefe@zaragoza.unam.mx.

Cruz Roja Mexicana

En el caso de la Cruz Roja Mexicana esta organización está ayudando a las familias de las personas afectadas para que contacten con sus seres queridos.

Si alguien busca a un familiar, puede acudir a cualquier sede de la Cruz Roja o comunicarse al 56 4585 3274, donde les brindarán asesoría.