Lo que necesitas saber: Los contratos fueron firmados con el IMSS Bienestar, ISSSTE y Secretaría del Bienestar, pese a que la empresa fue multada por monopolio y su historial de accidentes.

Horas después de la explosión en el Puente de La Concordia en Iztapalapa, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente reveló que la empresa dueña de esta pipa no contaba con las pólizas de seguro para su unidad —después la gasera contradijo esta información. Sin embargo, se han revelado otro dato igual de importante.

Que el conglomerado relacionado con la explosión de esta pipa de gas LP —que dejó el saldo de al menos 94 heridos y 8 personas fallecidas— ha obtenido contratos con el gobierno de México.

Foto: Cuartoscuro.

Es decir, el gobierno liderado por Claudia Sheinbaum a través del IMSS Bienestar, el ISSSTE y la Secretaría del Bienestar, instituciones que contrataron a Gas Silza del Grupo Tomza… pese a las denuncias por monopolio, multas y accidentes en el historial de su servicio.

Contratos del Gobierno de Sheinbaum y gasera relacionada con la explosión en Iztapalapa

La información que les contamos es vía Animal Político, cuya periodista Nayeli Roldán se dio a la tarea de revisar los reportes de la ya desaparecida Cofece (Comisión Federal de Competencia) —uno de los organismos autónomos cepillado por una reforma impulsada en el gobierno de AMLO— y Compranet.

Resulta que Gas Silza —de Grupo Tomza— ha ganado contratos por 11 millones 177 mil pesos, pese a la multa de 2 mil 400 millones de pesos que le cayó a Tomza, entre otros grupos, por manipular el precio de la venta del gas LP y monopolio.

Foto: @agencia_asea

(El resto de los grupos multados en 2022 fueron Grupo Nieto, Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Global, Grupo Uribe y Grupo Metropolitano).

IMSS Bienestar, ISSSTE y Secretaría del Bienestar

Estas tres instituciones, en 2025, reporta Nayeli Roldán, firmaron contratos que juntos dan un total de 11 millones 177 mil pesos.

Uno de ellos, el más cargado, fue de 9 millones por el servicio de suministro de gas LP para unidades médicas del IMSS Bienestar.

El resto fue por 924 mil pesos —también con el IMSS Bienestar— para surtir gas LP a las estancias para el bienestar y desarrollo infantil. Otro más fue firmado con el ISSSTE de Baja California por 924 mil pesos para despachar sus unidades médicas.

Foto: Cuartoscuro

Y en cuanto a la Secretaría del Bienestar, esta institución pactó un contrato por la cantidad de 290 mil pesos por el suministro de gas para el Centro Integrador para el Migrante.

Todo sucedió pese a los antecedentes que había sobre Grupo Tomza: la multa de la Cofece por monopolio y el historial de accidentes en distintos estados de México.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Acá les dejamos el enlace de la investigación completa de Animal Político por si quieren echarle un ojo a detalle.