Lo que necesitas saber: Al menos Jalisco y Nayarit anunciaron la suspensión de clases presenciales en todos los niveles.

Después de la muerte del Mencho y tras los bloqueos en varias zonas de Jalisco, el gobernador de este estado Pablo Lemus anunció la suspensión de clases presenciales y de eventos masivos, aunque no fue el único.

El Gobierno de Nayarit también anunció la suspensión de clases en todos los niveles para el lunes 23 de febrero y, en otro estado, la Universidad de Guadalajara se sumó a esta medida.

Foto: @PabloLemusN

Suspenden clases en Jalisco

En su cuenta de Twitter (X), Lemus anunció la suspensión de clases presenciales para todos los niveles en Jalisco bajo el sistema de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otros. Planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior Docente.

Foto: @SecEducacionJal

La suspensión, por lo pronto, aplicará para el lunes 23 de febrero y también alcanzó a universidades.

Todo esto sucede bajo el Código Rojo declarado por el gobernador Pablo Lemus ante los bloqueos.

A este anuncio se sumó la Universidad de Guadalajara o el concierto de Kali Uchis en el Auditorio Telmex, programado para el 22 de febrero —este último responde al anuncio de Lemus sobre los eventos masivos.

La Universidad de Guadalajara y UAG

Por su parte, la Universidad de Guadalajara confirmó la suspensión de clases, todas las actividades académicas y administrativas del 23 de febrero.

Sobre todo para proteger la seguridad de estudiantes, profes y personal docente ante los bloqueos.

La suspensión de actividades aplicará para sus recintos culturales que son: el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Teatro Experimental de Jalisco y otros espacios universitarios.

Foto: @udg_oficial

Ojo, ante cualquier información, la Universidad de Guadalajara pidió a la comunidad que se mantenga informada en las cuentas oficiales tanto de las autoridades como de la propia universidad que es: @udg_oficial.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) avisó también la suspensión de actividades presenciales tanto académicas como administrativas para el 23 de febrero.

La información ante cualquier actualización la pueden seguir en su cuenta de Facebook, en este enlace la encuentran.

Eventos masivos

Todo tipo de eventos en Jalisco también han sido suspendidos, al menos, para el domingo 22, por lo que el clásico Chivas-América en la Liga Mx Femenil fue suspendido.

¿En qué estados más suspenden clases?

Nayarit

El gobierno de este estado anunció la suspensión de clases el 23 de febrero en tooooooodos los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior (universidades).

Foto: @GobNay

Colima

Las autoridades anunciaron la suspensión de clases presenciales el lunes 23 en las escuelas de todos los niveles educativos y en todos los turnos.

Foto: @gobiernocolima

Universidad de Guanajuato y UNAM

Allí, la Universidad de Guanajuato avisó la suspensión de todas las actividades presenciales académicas del nivel medio superior y superior. La idea es retomar los cursos a distancia.

Foto: @ENESUNAMLEON

La UNAM hizo lo mismo. Y como medida preventiva anunció la suspensión de clases presenciales en la ENES León y su extensión en San Miguel de Allende.

Michoacán

Las autoridades informaron la suspensión total de clases este lunes 23 de febrero para todas las modalidades y niveles educativos.

Suspenden clases en Michoacán // X:@GobMichoacan

Querétaro

Por su parte, el gobierno de Querétaro explicó que si bien el estado está “en tranquilidad y seguro”, decidió tomar medidas preventivas ante los bloqueos en estados vecinos.

Y, por lo tanto, el lunes 23 de febrero se suspenden las clases presenciales en tooooodos los planteles de educación básica, media superior y superior, públicas y privadas.

En el caso de la UNAM, esta institución anunció la suspensión de actividades presenciales los días 23 y 24 de febrero en la ENES Juriquilla. Esos días, las actividades se llevarán a cabo en línea.

Y hasta el martes 24 actualizará la información para avisar a la comunidad estudiantil qué sigue.

Ibero Puebla

Por su parte, la IBERO Puebla avisó la suspensión de académicas presenciales, mientras que las labores administrativas se llevarán a cabo con normalidad. La idea es que los/las estudiantes tengan clases virtuales el lunes 23 de febrero.

¿Y el resto de las escuelas? El gobierno poblano publicó un comunicado sobre la suspensión de clases pero por cuestiones climatológicas. O sea, el frío.

Hidalgo

11 municipios de Hidalgo no tendrán clases presenciales el lunes 23 de febrero. Allí, todo pasó a la modalidad virtual.

Foto: @SEPHidalgo

Así lo confirmó la Secretaría de Educación de Hidalgo para los municipios: Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Progreso, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Ajacuba, Tetepango, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.

14 municipios del Edomex

Ya por la noche del 22 de febrero, el gobierno del Estado de México anunció la suspensión de actividades escolares de todos los niveles en 14 municipios de los 125. Se trata de:

Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Ricón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla.

Sin pase de lista en las facultades de la UNAM

Por su parte, la Facultad de Medicina anunció que no se llevará a cabo el pase de lista tradicional en clases ni tampoco aplicarán los exámenes o las evaluaciones ya programadas.

Foto: @FIUNAM_MX

Todo esto como una medida de apoyo para los estudiante y comunidad que tengan que acudir a sus sedes en CDMX. Algo similar avisó la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Después, en sus redes sociales la UNAM pidió al personal académico que sea flexible con la cuestión de las asistencias en las distintas facultades, además de resaltar que continuarán las actividades habituales, excepto en las

Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) de Morelia, Michoacán; León, Guanajuato, y en Juriquilla, Querétaro.

Por su parte, la FES Iztacala (en Tlalnepantla, Edomex) avisó que las actividades académicas se realizarán en línea el lunes 23 de febrero.