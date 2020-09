Javier Corral, gober de Chihuahua, llama a agricultores a crear “frente común” contra AMLO

El problema de abastecimiento de agua en Chihuahua no pinta para resolverse pronto… y menos cuando quienes deberían ser los principales mediadores (AMLO y Javier Corral) se la han pasado echando culpas. Ahora, del lado de Corral hasta ya hay un llamado claro a ponerse en contra del presidente.

Luego que AMLO responsabilizó a un grupo político de armar todo el relajo que se hizo en la presa La Boquilla hace unos días, Javier Corral podía haberse lucido y erigirse como la voz que llamara a la cordura… pero nahhh, pa’ qué. En lugar de eso, echó acusaciones similares a las del presidente (hasta usando casi las mismas palabras) y llamó a los agricultores a seguirle como van. Bueno, él lo llama “frente común”.

Llamo “a todos los productores y agricultores de Chihuahua a asumir una conciencia, primero de unidad. Tenemos que hacer un frente común, porque ya hay muchas mentiras por todos lados”, señaló Javier Corral en el mensaje publicado en sus redes sociales… en el que cuando se refiere a “por todos lados” más bien lo que quiere decir es “gobierno federal”, más concretamente “AMLO”.

“Ahora hay un deplorable manejo desde Presidencia de la República que sólo ve intencionalidades políticas del PRI y del PAN, pero ni siquiera de su propio partido”, agrega el gobernador de Chihuahua, en clara señal de que este asunto ya es de ver quien le echa más encono a sus declaraciones, ya que apenas el miércoles el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, señaló que dentro del grupo de políticos que están detrás de la incitación a la violencia se encuentra el alcalde de Rosales, el morenista José Francisco Ramírez Licón…

En fin, Javier Corral también acusa que AMLO no se ha dignado a responder a las denuncias que ha planteado y que en todo este asunto del Tratado de Aguas no se ha aparecido la figura que debería de entrarle al quite: la Secretaría de Gobernación.

“No existe la Secretaría de Gobernación. Para lo único que existe es para que su delegado federal en este Estado se meta a alimentar, alentar, protestas y movilizaciones en contra de nosotros a partir de sus propios intereses políticos partidistas que tiene”.

Gobierno federal y Corral se acusan de “sobrepolitizar” el problema del agua en Chihuahua

Al señalar con nombre y partidos a los políticos que están detrás de los actos violentos que se han desarrollado en Chihuahua (especialmente en la presa La Boquilla), el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, acusó que la situación está “sobrepolitizada” por miembros del PRI, PAN y hasta de Morena… misma acusación que Corral echó en contra de AMLO y el gobierno federal, según reporta Proceso.

Llamo a todos los productores y agricultores de #Chihuahua a asumir una conciencia de unidad; tenemos que hacer un frente común para detener las mentiras y el deplorable manejo político que hay desde el @GobiernoMX. pic.twitter.com/ExpqDnrzbz — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) September 10, 2020

Mejía también acusó que dicho grupo político (en el que “destacan” exgobernadores y el senador del PAN, Gustavo Madero) se opone al pago del Tratado de Aguas que se tiene con Estados Unidos por “una especie de huachicoleo de agua” operado por los mentados políticos, así como por dirigentes agrícolas de la región… ¿y qué creen? Pues sí: Javier Corral también denuncia ese “aguachicol”.

En resumen, ambas partes (federal y estatal) ven lo mismo, nomás que en lugar de buscar resolver, se echan la bolita. Y se ve que va pa’ largo.