El indignante caso de Jazmín en la Voca 7 del IPN: Habría sido drogada y abusada dentro de la escuela

Día con día, al leer las noticias de México, seguro te encuentras con algún caso indignante o con alguna historia que te hace más chiquito el corazón. Esta vez, en las redes sociales comienza a crecer la indignación por una denuncia en la escuela Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la que una alumna que habría sido drogada y abusada dentro del plantel.

La víctima habría sido Jazmín, una estudiante de 15 años.

Acusan que cuatro de sus compañeros y un adulto más le compartieron una bebida alcohólica a eso de las 10 de la mañana. En ese momento, Jazmín empezó a ver borroso, perdió la memoria y estaba desorientada.

La encontraron a la 1 de la tarde. Estaba tirada en uno de los baños de la Vocacional 7 del IPN sin poder moverse y presentaba rastros de que habían abusado sexualmente de ella. Las autoridades escolares le hablaron a su familia, la recogieron y la llevaron a la Clínica 47 del IMSS para que la atendieran. Ahí le hicieron estudios por la posible intoxicación con narcóticos y presentaron la denuncia por delitos sexuales.

Acusan que la bebida que le dieron a Jazmín venía modificada para que sus cuatro compañeros y un adulto pudieran abusar de ella.

Sobre el caso en la Vocacional 7 del IPN —ubicada en la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa— la Fiscalía de la Ciudad de México ya comenzó una carpeta de investigación por lo sucedido… pero, según su comunicado hay varios detalles importantes.

Mientras los peritos hacen diligencias médicas y químicas para determinar si fue drogada, cuentan que la joven de 15 años asegura no ser víctima de ningún delito. “La adolescente refirió que no fue víctima de algún delito por lo que no formuló ninguna querella y tampoco fue su voluntad recibir intervención psicológica”, explica la Fiscalía. La denuncia fue presentada por su familia y ha ido avanzando por tratarse de una menor de edad.

El IPN dice que no hubo delito

En un mensaje en sus redes sociales, el IPN intentó aclarar lo sucedido en la Voca 7 pero terminó enlodando más la situación.

Comentaron que derivado de las denuncias han hecho entrevistas con la alumna, los alumnos acusados y todos los padres de familia. Ahí decidieron que no había pasado nada malo, según ellos. “No existió el presunto delito referido en distintos medios, redes sociales y portales de internet. En consecuencia, no se desprende que haya existido una conducta que causara perjurio a la alumna”, comentó la institución.

En ese mismo comunicado, hicieron un llamado a la comunidad a no reproducir información sobre el caso de la Voca 7 pues “expone de manera indebida a las partes involucradas”.

Convocan a marcha por Jazmín

Con el uso del hashtag #JusticiaParaJazmín el caso se ha vitalizado en las redes sociales, especialmente en Twitter.

De ahí se convocó a una marcha para este jueves 24 de marzo —a las 11 de la mañana—, para que estudiantes o colectivas asistan a la Voca 7 para pedirle a las autoridades que esclarezcan el caso de Jazmín. “El IPN no me protege”, acusan algunas estudiantes.