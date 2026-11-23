Jensen Huang fue reinstalado como CEO de NVIDIA, luego de que renunciara por el supuesto romance con una espía china que varios medios internacionales revelaron.

Lo que necesitas saber: El presidente Donald Trump aseguró que el regreso de Huang a NVIDIA no representa un riesgo para la seguridad nacional.

¿Sorpresa? Luego de que cacharan a Jensen Huang en la movida con más de un amorío extramarital, entre ellos con una supuesta espía china, y renunciara a su puesto, el señor ya fue reinstalado como CEO y presidente de NVIDIA.

¡Así como lo lees! La junta directiva de NVIDIA restituyó este lunes a Jensen Huang con efecto inmediato y con respaldo del presidente Donald Trump, confirmaron en un comunicado. ¿Y cómo lo recibieron? En medio de aplausos y vitoreos.

“El Consejo considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes“.

Jensen Huang prometió un “compromiso renovado”

El director de NVIDIA dijo que era un honor regresar a liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, justo en el comienzo de una nueva “revolución industrial”.

“Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Agradezco a nuestros empleados, accionistas (…) y sobre todo el amor y apoyo de mi familia“.

Foto: Facebook NVIDIA

¿Y qué onda con la supuesta espía china? La junta directiva de NVIDIA señaló que Huang fue objeto de una operación de inteligencia extranjera, pero que instalaron un Comité de Seguridad formado por directores independientes para continuar la investigación y preservar la seguridad nacional.

“El Comité está consultando a asesores legales con experiencia en seguridad nacional. NVIDIA inició un proceso de selección para cubrir un nuevo puesto de Director de Cumplimiento Normativo, para supervisar el cumplimiento de seguridad nacional“.

Trump reacciona a la restitución de Jensen Huang en Nvidia

El presidente Donald Trump escribió esta mañana en su cuenta de Truth Social que la junta directiva de NVIDIA había tomado la decisión correcta al reincorporar a Jensen Huang como CEO.

Foto: AP

“El país necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no sólo de la empresa, sino también de la economía estadounidense (…) Es un gran patriota y un tesoro nacional“.

Además, Trump señaló que el regreso de Huang no representa algún riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, al contrario. Aseguró que el Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó que no hay evidencia de que haya hecho algo ilegal.

Eso sí, recomendó a NVIDIA continuar con una investigación interna exhaustiva para que la empresa cumpla con los controles de exportación de EE.UU. y garantice sus obligaciones legales para proteger la seguridad nacional del país.