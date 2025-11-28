Lo que necesitas saber: Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó la licencia de Juan Ramón de la Fuente.

Habrá cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al menos mientras Juan Ramón de la Fuente regresa de la licencia que solicitó por temas de salud. Y es que tendrá que someterse a una cirugía de espalda que había pospuesto durante un tiempo para cumplir con sus obligaciones.

Mientras De la Fuente se recupera de la cirugía, su lugar será ocupado Roberto Velasco, quien es el subsecretario América del Norte. Hasta ahora, se desconoce el tiempo que tardará en regresar al cargo.

Juan Ramón de la Fuente estará de licencia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó la licencia de Juan Ramón de la Fuente, quien estará fuera durante ‘unas semanas’. Aunque no se especifica el tiempo exacto. Sin embargo, al tratarse de una operación, todo dependerá el proceso de recuperación del Secretario.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores”.

De acuerdo con el Reglamento Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en caso de que el Secretario tenga que ausentarse del cargo, el subsecretario tomará su lugar. Actualmente María Teresa Mercado Pérez ocupa dicho cargo.

Sin embargo, Roberto Velasco fue el designado para cubrir a Juan Ramón de la Fuente, mientras se somete a la cirugía de columna que tanto había postergado.

Tanto María Teresa Mercado como Velasco están completamente capacitados para asumir el cargo temporal del Secretario.

La ausencia temporal de Juan Ramón llega en un momento complicado para el Gobierno Federal, sobre todo después de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República y su supuesta llegada a una embajada.