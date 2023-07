Por qué necesitas saberlo: La elección del candidato presidencial del Frente Amplio por México se está poniendo buena (dijo nadie, nunca)... y promete alcanzar niveles más hilarantes en sus siguientes fases.

Terminó la primera parte del show que dará como candidata a Xó… digo, el Frente Amplio por México concluyó sus registros de aspirantes a la candidatura presidencial y se ve que hay nivel: hasta “Juanito” logró colarse en la contienda de la oposición.

Luego de varios días de recibir papeleos, el Frente Amplio por México (antes Va por México) dio a conocer que recibió 33 registros. Sin embargo, no todos podrán participar en las siguientes fases para elegir al candidato presidencial de la oposición. Habrá revisión de documentos y los que sí cumplan con todos los requisitos serán dados a conocer este lunes 10 de julio.

“Juanito” y Miguel Ángel Mancera completaron el cuadro de aspirantes

Mientras que en los primeros días de registro desfilaron los que son considerados como los aspirantes principales (Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Enrique de la Madrid… y nomás), en las últimas horas de la convocatoria del Frente Amplio por México se dejaron caer los que, según parece, nomás le darán un poco de colorido al evento.

O bueeeeeno, depende cómo vean de seria la participación de Rafael Acosta Ángeles, más conocido como Juanito… un viejo lobo de mar de la política mexicana que, pese a sus aparentemente nulas cualidades, puede presumir que llegó a ser jefe delegacional de Iztapalapa.

Juanito se registra como aspirante a candidatura presidencial de la oposición / Foto: @PRI_Nacional

El registro de Juanito se realizó ayer, 9 de julio por la tarde, luego de que amenazar con irse huelga de hambre si se le negaba la posibilidad de luchar por la candidatura presidencial de la oposición.

“Voy muy bien en las encuestas y será un poco difícil, pero no imposible porque el pueblo me quiere y el pueblo quiere un cambio, ya no quiere delincuentes, traidores y asesinos”, aseguró.

Otro que también dijo “pos a ver qué sale” fue el exjefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera… y pues ya: él, como los otros 32 aspirantes registrados, sabrá hoy si puede seguir con lo que sigue en el camino rumbo a la candidatura presidencial de la oposición.

Miguel Ángel Mancera también se registró / Captura de pantalla

El siguiente paso de los aspirantes del Frente Amplio: conseguir 150 mil firmas

Siguiendo con lo proyectado hace unos días por la alianza opositora, los aspirantes que sí cumplan con los requisitos solicitados deberán reunir 150 mil firmas de apoyo de personas inscritas en el padrón electoral. Este proceso comenzará a partir del 12 de julio.

Luego de eso se llevará a cabo un foro, luego más foros… y después de un nada cargado estudio de opinión, se darán a conocer los tres finalistas del proceso, los cuales participarán en la gran consulta nacional que dará como resultado a la flamante candidata (o candidato) del Frente Amplio por México.

