Julian Assange no debe ser extraditado a EU, dice viceprimer ministro de Australia

Aunque muchos ven como un hecho que Julian Assange irá a dar a Estados Unidos para ser procesado por espionaje, parece que hay fuertes opositores a que esto suceda. Uno de ellos el viceprimer ministro de Australia, Barnaby Joyce.

En un texto publicado en diversos medios de Australia, Joyce desestima la idea de extraditar al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos. Para el viceprimer ministro del país de los canguros, Assange ni siquiera robo documentos como se acusa. Él nomás los publicó. Es decir que se le aplique la justicia, pero de manera justa.

“Assange no robó ningunos documentos secretos estadounidenses. La ciudadana estadounidense Chelsea Manning lo hizo. Assange los publicó”, recuerda Joyce.

Para evidenciar más que Estados Unidos no tiene nada de qué acusar al hacker, el político aclara que la publicación de los documentos confidenciales no es delito en Australia… al menos no del tipo que manejó Assange y con el fin que lo hizo. De hecho, incluso fue reconocido con el Premio Walkey por sus revelaciones.

Dato Godínez: el Premio Wlakley al que refiere Barnaby Joyce es el equivalente al Pulitzer en Australia y se otorga a lo más destacado del periodismo. En 2011 lo ganó Julian Assange y WikiLeaks por haber mostrado un compromiso con una de las mejores tradiciones del periodismo: la justicia a través de la transparencia.

“Sus revelaciones, desde la forma en que la guerra contra el terrorismo se libra, las manipulaciones diplomáticas, la corrupción de alto nivel y la injerencia en los asuntos internos de las naciones, han tenido un impacto innegable”, señaló el jurado del Premio Walkley al momento de dar a conocer la distinción para Assange.

Regresando con lo escrito por Barnaby Joyce, éste pide que el fundador de WikiLeaks permanezca en Reino Unido o, si se puede, sea enviado a Australia, que es donde podría ser procesado, en caso de que alguien lo acuse. “La pregunta es: ¿por qué va a ser extraditado en Estados Unidos? Si insultara el Corán, ¿sería extraditado a Arabia Saudí?”

“Ahhhh, nomás lo dice para defender a su paisano”, dirán muchos. Pero no. El viceprimer ministro de Australia asegura no conocer a Julian Assange… y acepta que, en caso de conocerlo algún día, seguramente no le caerá bien… Aún así, “tiene derecho a la justicia”.

Barnaby Joyce advierte que, si extraditan a Assange a Estados Unidos, quedará como precedente que podría aplicarse a cualquier otra ley y país. “Es un caso sobre cómo nuestro ciudadano es protegido y juzgado. Imaginen (…) que no es Assange sino usted el que estuviera ante un tribunal en Reino Unido”.

Y todo esto viene a cuento luego de que, la semana pasada, el gobierno de Estados Unidos ganó en un tribunal de Reino Unido la apelación interpuesta contra la negativa de extraditar a Julian Assange.

En enero una jueza había señalado que, en caso de ser enviado a EU, Assange sufriría graves afectaciones a su salud emocional y psicológica. Esto fue desestimado por unos magistrados, quienes alegaron que el gobierno norteamericano ha garantizado que si envían a Assange a su territorio nada malo le va a pasar… nomás lo van a procesar con miras a condenarlo a 175 años de prisión.