Lo que necesitas saber: El gobierno Trump ya prohibió viajes a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, entre otros. La lista, entonces, podría aumentar.

Donald Trump clasificando países como “tercer mundo”, su titular de Seguridad Nacional maldiciéndolos y llamando a sus ciudadanos “asesinos” y “sanguijuelas”… como que cada vez es más evidente que, en Estados Unidos, ya no son bienvenidos los inmigrantes, ¿no?

Inmigrantes en la valla fronteriza entre Estados Unidos, El Paso, Texas / Foto: John Moore-Getty Images.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que recomendó al presidente Trump prohibir en su totalidad los viajes de personas procedentes de países que, según su prejuiciosa clasificación, históricamente han “invadido” territorio estadounidense…

Kristi Noem encabezó redada contra migrantes en Nueva York / Foto: @Sec_Noem

Claro, la nada respetuosa funcionaria no hizo su recomendación de la manera más amable. Según el mensaje en el que informó de ésta, para ella dichos países son unos “malditos”… así tal cual y sin medir palabra alguna:

“Estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”, señaló Kristi Noem.

Políticas antimigrantes endurecidas se asoman tras ataque de ciudadano afgano

Noem hizo su recomendación durante una reunión que tuvo con Trump en la Casa Blanca… y días después de que el presidente advirtiera que está en desarrollo una “pausa permanente” de la migración procedente de países a los que él clasifica como del “tercer mundo”.

¿Cuáles serán esos “malditos países” de los que habla Noem?… quizás los mismos a los que Trump llama del Tercer Mundo: países considerados como “fallidos” y con problemas de narcotráfico, presencia de pandillas y cárteles.

“Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o que sea incapaz de amar a nuestro país”, amenazó Trump hace unos días, poco después de que un ciudadano afgano atentara contra dos miembros de la Guardia Nacional… un ataque que se dio en las cercanías de La Casa Blanca.