Lo que necesitas saber: Aunque no mencionó a qué países se refiere, describió al tercer mundo como conformacdo por "países fallidos", en los que hay problemas de pandillas y cárteles de la droga.

Donald Trump le puso pausa a su Día de Acción de Gracias para anunciar que trabajará para, igual, pausar (pero de manera definitiva) toda la migración proveniente de países del llamado “tercer mundo”. ¿A cuáles países se refiere?

Foto: Getty Images.

Además de no permitir entrada, también expulsará a quienes no considere “activos netos” para EEUU

“Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, aseguró Trump en mensaje difundido en Truth Social en el que dio a entender que, además de esta medida, ordenará más redadas, con el fin de continuar con la detención y deportación de inmigrantes.

“Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o que sea incapaz de amar a nuestro país”, amenazó el presidente republicano. La medida se decidió luego del ataque a dos elementos de la Guardia Nacional en las cercanías de la Casa Blanca: el atacante fue identificado como una persona identificada originaria de Afganistán.

De acuerdo con las investigaciones del FBI, la persona identificada como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que entró en Estados Unidos en 2021, en el marco de un programa del gobierno de Joe Biden que reasentó a miles de personas de Afganistán.

¿A cuáles países considera como del “tercer mundo”?

Aunque no mencionó los países de los que ya no permitirá ingresos a Estados Unidos… los describió como “países fallidos”, en los que hay problemas de pandillas o cárteles de la droga (ups) y que su estadía a territorio estadounidense se ha justificado por gobiernos anteriores en aras de ser “políticamente correctos”… o “simplemente estúpidos en materia de migración”.

“Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos”, aseguró Donald Trump, poniendo como ejemplo el caso de inmigrantes somalíes quienes ya cuentan con una buena comunicad en Minnessotta.

“Una mujer suplica a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no la detengan / Foto: Getty Images.

Con el fin de la migración de países del “tercer mundo”, Trump prevé que también desaparezcan los subsidios y beneficios que el gobierno de Estados Unidos otorga a no ciudadanos.

Horas antes de este mensaje, el presidente comentó que el ataque a los miembros de la Guardia Nacional le hizo recordar que debe ser prioridad el control total de quiénes entran y permanecen en el país.