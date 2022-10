La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, parece haber encontrado a su nuevo blanco de carrilla, de esa manchada. Se había arrepentido, pero como éste se la hizo de emoción, pus ella dijo “¿ah, sí?” y siempre sí.

Ayer, Layda Sansores sorprendió a propios y extraños al anunciar que le iba a dedicar un “Martes del Jaguar” al senador Ricardo Monreal. No dijo de qué o por qué, pero los malpensados luego, luego intuyeron que sería una difusión de audios o material comprometedor, muy al estilo de lo que le hizo al líder nacional del PRI, Alito Moreno.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

“Atención, Monreal, nos vemos a las 8 pm en el Martes del Jaguar”, advirtió Sansores en un mensajito publicado en su cuenta Twitter.

Sin embargo, a la mera hora se arrepintió. Quién sabe si le jalaron las orejas o qué, pero a los pocos minutos de la advertencia al senador de Morena, Sansores corrigió y dijo que siempre no habrá audioescándalos (o lo que sea que tenía planeado)

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal”, explicó Layda Sansores… bueno, la verdad sin explicar nada.

Foto: Layda Sansores

Aunque la gobernadora de Campeche nunca dijo si lo que iba a soltar en el “Martes del Jaguar” se trataba de algo negativo, la gran mayoría así lo intuyó. Digo, tampoco había que rascarle mucho: el programa local que tiene Sansores lo utiliza, principalmente, para echar cañonazos contra ciertos personajes que le caen gordo (en especial si se llaman Alito Moreno).

Así lo entendió Ricardo Monreal, quien en sus redes sociales señaló que lo de Layda no era más que “campaña de guerra sucia” en su contra. ¿Por? Según el senador, por la división que hay en Morena por la anticipación de actos que hay alrededor de la sucesión presidencial.

Captura de pantalla

“El hecho de que lo anuncie la gobernadora, es ya un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”.

Siempre sí habrá “Martes del Jaguar” dedicado a Monreal

Ante la respuesta de Monreal, Sansores le aplicará el clásico de las madres mexicanas: “ahhhh, ¿vas a llorar?, pues ahora te voy a hacer llorar con ganas”… y, pues, para regocijo de la banda morbosona, sí habrá “algo” que será revelado en la emisión semanal del programa de la gobernadora de Campeche.

Captura de pantalla

Aunque en Morena nada se revolvió con el asunto Monreal-Sansores, en la oposición no pasó desapercibido.

Al respecto, la alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón, señaló que Sansores estaba operando en favor de Claudia Sheinbaum. “Es muy evidente, apoyarla y pegarle a los que le compiten a cambio de que no la toquen por todos los malos manejos durante su gestión en la alcaldía Álvaro Obregón que hemos denunciado”.

El señalamiento de Lía Limón fue secundado por… ¡Sandra Cuevas! Sí, aunque nada sorpresivo, ya que ésta siempre ha sido señalada como cercana de Ricardo Monreal. “Por eso la Alianza ganará la CDMX y el país, tenemos el camino libre pues en Morena, como hienas, ¡entre ellos se acabarán!”