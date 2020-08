Alcalde de León ofreció disculpas públicas a víctimas de acoso policial

Hace unos días, Evelyn denunció por medio de redes sociales acoso sexual y tocamientos por parte de elementos de la policía de León, Guanajuato. Para exigir justicia, centenares de mujeres salieron a las calles el pasado 23 de justicia y el asunto terminó con detenciones arbitrarias y desapariciones.

Este miércoles 26 de agosto, el alcalde de León, Héctor López, informó que tuvo una reunión con Evelyn y sus abogados, así como con las 4 periodistas que fueron agredidas durante la manifestación. Tras escuchar los testimonios de lo ocurrido, el funcionario afirmó en redes sociales que “nadie estará fuera de la ley” y agradeció la “valentía” de quienes presentaron las denuncias correspondientes.

Esta mañana me reuní con Evelyn y sus abogadas, posteriormente con las 4 periodistas que denunciaron ser agredidas en la cobertura de la manifestación del pasado 22 de agosto.

Es por eso que como titular del gobierno del municipio de León, ofreció disculpas públicas a las afectadas y afirmó que se hará todo lo necesario para que no se repitan estos hechos en el futuro.

Explicó que si se comprueba el uso excesivo de la fuerza, se actuará con todo el peso de la ley a los responsables de las agresiones.

Por medio de redes sociales se publicaron videos donde se observa a policías hacer uso de la fuerza bruta contra varias mujeres y reporteras que cubrían la manifestación.

De acuerdo con El Sol de León, la marcha feminista pasó por Arco de la Calzada y las manifestantes comenzaron a bailar, gritar, tirar glitter y graffitear las paredes del lugar, así como las letras enormes que dicen “León” y que están a la vista de los turistas del lugar, esto a pesar de que habían varias mujeres policías resguardando la zona.

#León “¡Yo Soy reportera, no, no, me están agrediendo!” gritaban periodistas @hlsantillana agarró parejo en la manifestación que pedía #JusticiaParaEvelyn agredida sexualmente por policías @Mario_BravoA quien también agredió a la prensa, específicamente #MujeresReporteras pic.twitter.com/d0fKkQEEBV

— Antonieta Herrera R (@hera106) August 23, 2020