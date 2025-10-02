Lo que necesitas saber: Seguirle el paso es importante porque impacta en la defensa de los derechos humanos de todas las personas.

Como la Ley de Amparo ha sido tendencia en redes sociales, por acá queremos platicarles de qué va y por qué debería importarnos.

Sobre todo si se trata de un asunto tan platicado en las noticias y que, chance, por el argot jurídico se le puede restar importancia o pasar desapercibido.

Foto: Fox

¿De qué va la Ley de Amparo?

Se trata de una iniciativa de reforma (cambios) que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso mexa.

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo es parte de un paquete de reformas —propuesto por la presidenta Sheinbaum— para armonizar o machar las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial.

Si bien esta reforma al Poder Judicial fue aprobada en septiembre de 2024, para llevar a cabo las elecciones judiciales de 2025, lo cierto es que faltó hacer más cambios para que la reforma alcance sus objetivos.

Foto: Presidencia.

Esos cambios vienen con las leyes secundarias que, según la Presidencia, fortalecerían el juicio de amparo y garantizarían el acceso a la justicia con plazos y términos más claros.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas porque la reforma a la Ley de Amparo contiene un par de artículos que, paradójicamente, impedirían el objetivo de garantizar el acceso a la justicia.

¿Para qué servirían estos cambios a la Ley de Amparo?

Además de echar a andar completamente la reforma al Poder Judicial, estos cambios buscan evitar prácticas el uso de recursos legales como medio para no cumplir con la ley.

Por ejemplo, la cuestión del impago de impuestos o los abusos de deudores fiscales.

Foto: Daniel Augusto-Cuartocuro.

Según el gobierno de Claudia Sheinbaum, en este caso en particular (los deudores), se recurre al amparo para postergar el pago de los impuestos o… no pagar.

Lo bueno

En un análisis publicado en Animal Político, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) explicó que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo tiene un par de puntos positivos.

Juicios de amparo digitales

La propuesta es llevar a cabo juicios de amparo de manera digital o en línea. En caso de que las personas que hayan solicitado el amparo no tengan acceso a medios digitales, entonces, los juicios se realizarán de manera presencial.

Plazos para dar sentencias

El Centro Prodh también calificó como positivo la propuesta para definir plazos para emitir o dar sentencias.

Es decir, que los casos no duren un ratoteeee en juicio. Eso ayudaría justamente a desahogar los juicios de manera más rápida.

Lo malo

La figura del interés legítimo

Este punto está medio clavado pero es fundamental en el debate de la reforma de la Ley de Amparo.

Además de ser la preocupación de especialistas y organizaciones como el Centro Prodh. ¿La razón?

En México toda persona física o moral afectada por una decisión que vulnere sus derechos, tomada por las autoridades, puede presentar un amparo contra esa decisión.

Foto: Pexels.

Eso sí el mecanismo del amparo funciona mediante dos figuras. La primera es el interés jurídico, que aplica cuando la persona es afectada de manera directa.

Y el segundo es el interés legítimo que aplica cuando si bien esta decisión no afecta directamente a la persona, sí impacta de manera directa en sus derechos, vulnerándolos.

Artículo 5: un ejemplo para entenderlo mejor

El maestro en Derecho Privado Gilberto Rodríguez lo ejemplifica de esta manera:

Cuando una autoridad aprueba un permiso ambiental para destruir un bosque, aunque no sea el bosque de una sola persona, pero esta es parte de la población ligada al bosque, entonces, puede presentar un amparo por interés legítimo al derecho humano a un ambiente sano.

Y de esta manera, frenar el proyecto. Sin embargo, la cosa con esta reforma a la Ley de Amparo es que agrega un párrafo al artículo 5 relacionado con el interés legítimo.

Foto: senado.gob.mx.

Palabras más palabras menos la propuesta es que la persona que presenta el amparo debe probar el impacto de la decisión por la que va en contra y cómo se beneficiaría, de manera directa, en caso de que proceda.

Regresemos al ejemplo de Gilberto Rodríguez: si una persona presenta un amparo contra el permiso para la destrucción de un bosque, esta persona tendría que probar por qué le afecta y en qué le beneficia, de manera directa, echar para atrás ese proyecto.

La cuestión entonces es probar la afectación y el beneficio directo.

Límites a las suspensiones

El Centro Prodh señaló que otra bronca de esta iniciativa es que limita los alcances de la suspensión como medida cautelar.

La suspensión en un amparo es una medida cautelar que sirve para detener, de manera temporal, los efectos de la decisión de una autoridad —lo que le llaman “acto de autoridad”.

Foto: @CentroProdh

Van desde una orden judicial, administrativa o la realización de un proyecto o ley.

La importancia de la suspensión es que mientras sigue el juicio del caso, se pueden detener temporalmente los efectos de las decisiones tomadas.

Por ejemplo, en el hipotético caso que mencionamos sobre la destrucción de un bosque, lo que haría esta suspensión es precisamente detener temporalmente el proyecto denunciado en cuestión.

En esta iniciativa, de acuerdo a los cambios hechos en el Senado, la suspensión aplica especialmente en los casos de bloqueos de cuentas o deuda.

Y la retroactividad

Este punto no estaba dentro de la iniciativa original enviada por Claudia Sheinbaum, pero a Morena se le ocurrió que sería buena idea agregarlo y aprobarlo:

La retroactividad de la Ley de Amparo. Eso quiere decir que, de ser aprobada esta iniciativa, los cambios aplicarían para casos que ya llevan un buen avance, cosa que va contra la Constitución.

De hecho, la misma Claudia Sheinbaum ha pedido que revisen este punto y lo cepillen de la reforma.

El Congreso

Por lo pronto, la reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en el Senado con 76 votos a favor y con 39 en contra en lo general.

Pasó a la Cámara de Diputados donde tendrán que echarle oooootro ojo y escuchar las recomendaciones de organizaciones civiles, así como la hecha por Claudia Sheinbaum.

La iniciativa original la pueden encontrar en este enlace, sólo denle clic a “Ley de Amparo”.

¿Por qué debe importarte?

Si bien el objetivo es evitar los delitos fiscales y mejorar el sistema judicial mexa, la iniciativa mantiene puntos dudosos o riesgosos como los desmenuzados acá arriba.

Seguirle el paso es importante porque impacta en la defensa de los derechos humanos de todas las personas —las quejosas de manera directa e indirecta en los casos y la misma población que se beneficia de las resoluciones a favor de los derechos humanos.