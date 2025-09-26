Lo que necesitas saber: De acuerdo con cálculos del gobierno federal, Grupo Salinas debe 74 mil millones de pesos en impuestos.

Tanto tiempo con eso de “yo ya pagué”… y quién sabe qué mosca le picó a Ricardo Salinas Pliego, porque ahora dice que ya quiere pagar. Un gran cambio, en el que hasta pide mesa de negociación a la presidenta Claudia Sheinbaum.

… sin embargo, la presidenta ya bateó al dueño de Grupo Salinas: “Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado”, advirtió Claudia Sheinbaum.

Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas / Foto: Cuartoscuro

Bueeeeeeno, para que no sintiera tan feo, Sheinbaum dijo que sí, diálogo, lo que quiera Salinas Pliego. Pero, de eso a una rebajita a la deuda que tiene con el SAT, eso sí no: “Negociación de la ley, nunca. Como decía Juárez: Nada ni nadie por encima de la ley. Eso es Estado de Derecho”.

Salinas Pliego quiere que sus empresas paguen “lo justo”

Después de que hasta amenazó con demandar a Sheinbaum porque mencionó en su mañanera la de broncas que tiene en Estados Unidos por deudas no pagadas (aparte, acusó difamación), el dueño de Grupo Salinas le bajó dos rayitas a su discurso y, en tono más conciliador, propuso a la presidenta ya no pelear…

En mensaje difundido en sus redes, el llamado “tío Richie” reconoce diferencia de ideas con la presidenta… pero ni modo, así es la democracia, dice. Y bueno, lo que quiere ahora, en lugar de seguir con pleitos y menciones en la mañanera, es “una mesa de diálogo responsable”.

Ricardo Salinas Pliego / FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

La mesa de diálogo no nomás es para ponerse de acuerdo en que no están de acuerdo, sino para el asunto que ha hecho que, desde el sexenio de AMLO, Ricardo Salinas Pliego sea mencionado a cada rato en las mañaneras.

“Le propongo presidente que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta (…) para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”, dice el dueño de Grupo Salinas.

Tío Richie pagó 25 mdd para no ser detenido

La propuesta de negociación de Ricardo Salinas Pliego llega después de que se dio a conocer que ya mero pisaba el bote… y, para evitarlo, tuvo que pagar a Estados Unidos la suma de 25 millones de dólares.

Ricardo Salinas Pliego / Foto: @RicardoBSalinas

De acuerdo con Bloomberg, Salinas Pliego le debe una buena cantidad de millones a AT&T por haberle vendido un grupo de telecomunicaciones… sin haber informado que debía impuestos que él no pagó. AT&T fue a tribunales, ganó, el tío Richie no paga y, se determinó que está en desacato… y, para no ir al bote, pagó 25 melones.

Además de lo anterior, tiene otra deuda con tenedores de bonos de deuda de TV Azteca. De este problema también se dio información esta semana. En comunicado de Grupo Salinas, se indicó que no se niega la deuda… nomás que no hay con qué. Es decir, también ahí Salinas Pliego quiere negociar.