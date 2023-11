Lo que necesitas saber: Lía Limón y Santiago Taboada son los que más se perfilan como posibles candidatos al gobierno de la CDMX por parte de la alianza opositora, PRI-PAN-PRD.

Ya lo vimos con las descaradotas precampañas de quienes querían ser candidatos presidenciales. Ahora, Lía Limon también da señales de que, el próximo proceso electoral, pinta para caracterizarse por cada quien hacer lo que se les dé su pin$%&e gana. No le dieron su licencia para ausentarse de su cargo de alcaldesa de la Álvaro Obregón, pero eso no importa: ella se va a tomar unos días.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Esta licencia no necesita ser autorizada por el Congreso de la CDMX, dice Lía Limón

“Chilangos, voy a ser candidata y les vamos a ganar”, advirtió la panista Lía Limón, al anunciar que ya mero va a solicitar unos días de licencia. Ahora sólo por 15 días. En ese tiempo, se dedicará a preparar lo necesario para convertirse en la candidata de la alianza opositora al gobierno de la CDMX.

¿Y no le van a rechazar otra vez la licencia? Según el video que Lía Limón difundió en redes, parece que por el periodo de tiempo que se ausentará, su licencia no necesita de la autorización del Congreso local. Así que nomás ella cumplirá con el protocolario aviso de ausencia, para que no la vayan a andar buscando. Y ya.

Foto: Facebook / lialimong

Hacemos una pausa para abrir el gustado segmento de “Cosas que nunca pasaron”: Según presumió la alcaldesa de Álvaro Obregón, este “me voy porque me voy de licencia” lo hace porque, luego de que se le negó la licencia, vaaaaaaaarias personas se le acercaron para mostrarle su apoyo. Me preguntaban “qué podemos hacer y cómo juntos podemos ayudar a la Ciudad de México”, asegura la alucinada aspirante a candidata para el gobierno capitalino.

Colaborador de Lía Limón fue víctima de atentado

Lo que no fue chora fue, valga la redundancia, la negativa del Congreso de la CDMX (dominado por Morena) a concederle a Lía Limón una licencia para ausentarse de su cargo como alcaldesa de Álvaro Obregón. ¿Porrrrr? Quién sabe… algo muy pasado de lanza, tomando en consideración que a otros alcaldes (por ejemplo, Sandra Cuevas) sí se les dio el chance de ausentarse de su cargo sin ningún problema.

Y en más de Lía Limon, resulta que uno de sus colaboradores fue víctima de un atentado. Juan Pablo Izquierdo Medina, nombre del susodicho, fue baleado mientras se encontraba a bordo de su camioneta. Afortunadamente, el colaborador de la alcaldesa sobrevivió a la agresión, sin embargo, se encuentra en estado grave.

“Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos, porque las y los ciudadanos merecen vivir los procesos políticos que se avecinan, en paz y con seguridad”, señaló Lía Limón en otro video publicado en redes.

La Fiscalía ya abrió carpeta de investigación por el ataque contra el jefe de Servicios Generales en la alcaldía Álvaro Obregón. Por el momento se desconoce el motivo de la agresión.

