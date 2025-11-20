Lo que necesitas saber: México es considerado el país donde es más fácil aprender a manejar, precisamente por no contar con un examen práctico.

A propósito de la extensión del trámite de la licencia permanente de conducir en CDMX —que estará disponible tooooodo 2026—, por acá buscamos por qué en Ciudad de México el examen práctico no es obligatorio como requisito para obtener este importante documento.

O qué onda con este trámite para conductores particulares y los cambios que ha tenido entre gobiernos que cayeron en contradicciones.

“Fila en Springfield para tramitar la licencia de conducir”. Foto: FOX.

La contradictoria historia de la licencia permanente de conducir en CDMX

Resumen veloz antes de clavarnos en la evolución de la licencia permanente de conducir chilanga:

Clara Brugada regresó esta modalidad a CDMX a finales de 2024. Y poco antes de que terminara su vigencia, la jefa de Gobierno anunció su extensión durante todo 2026.

Foto: @ClaraBrugadaM

Los requisitos para obtenerla van desde contar con una licencia de conducir vigente y no tener sentencias o un historial relacionado con accidentes viales o sanciones por no pasar el Alcoholímetro.

En caso de ser primerizo o primeriza, hay que hacer un examen teórico para después iniciar con el trámite.

En toooooooodo este proceso, no es necesario presentar un examen práctico, ya sea para primerizos o personas que ya cuentan con una licencia de conducir.

Y, ahora sí, va la historia de los cambios en la licencia permanente, cuyo origen tenía como objetivo acabar con la corrupción.

Los 90

A finales de los 90, en el entonces Distrito Federal, las autoridades eliminaron el requisito de aprobar los exámenes médicos para que una persona pudiera realizar el trámite, al menos esto lo recuerda el periodista Alberto Nájar para la BBC, identificando este periodo como el inicio de un proceso que tardaría en encontrar su forma.

Foto: Axell crz-Pexels.

¿La revolución administrativa de AMLO?

Pues sí: durante su gestión como jefe de Gobierno de Ciudad de México, AMLO llevó a cabo el llamado programa de la Revolución Administrativa que inauguró la expedición de una licencia permanente de conducir por tan sólo 385 pesos.

Captura de pantalla La Jornada 5 enero 2004. Foto: jornada.com.mx

El objetivo era facilitar los trámites, servicios y terminar con el coyotaje o el cobro de dinero para realizar este trámite y la corrupción.

Pero no duró el “gusto”

No porque durante el gobierno de Marcelo Ebrard implementaron la vigencia por 3 años.

Una nueva ley de Movilidad

Luego, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera se aprobó una nueva Ley de Movilidad que exigía, de manera obligatoria, la aplicación de exámenes para tramitar la licencia de conducir. Tanto para autos particulares como motos.

Sin embargo, esta ley nunca fue aplicada porque estos cambios los echaron para atrás. ¿La razón?

Foto: Pexels.

Las mismas autoridades chilangas decían que no contaban con el sistema o la infraestructura para aplicarlo.

Así fue como los chilangos y las chilangas llegaron a 2024, año en que Clara Brugada decidió regresar la modalidad de la licencia de conducir permanente, sin examen práctico para los automovilistas particulares.

Un camino hacia la seguridad vial

La verdad es que la falta de la aplicación de un examen práctico para obtener una licencia de manejar o la misma permanente han generado preguntas en torno a su ausencia o aplicación, respectivamente.

Sobre todo si sabemos que la educación vial es un método para mejorar la seguridad vial.

Y que, impartida a las personas interesadas en conducir de todas las edades, produce mejorías en las habilidades de conducción, el rendimiento al volante y una ligera disminución en las infracciones.

La investigación ‘¿Contribuye la educación vial a la seguridad vial? Una revisión sistemática de revisiones sistemáticas’ concluyó que las oportunidades de la educación vial recaen en la manera en que estos conocimientos son comunicados y transmitidos, ya que este estudio encontró en otros monitoreos que no resultó tan eficaz para reducir accidentes.

Si tomamos en cuenta estas observaciones, sabemos que el sistema de la expedición de licencias de conducir, al menos en CDMX, adolece de estos métodos.

Dicho sea de paso, México es considerado el país donde es más fácil aprender a manejar —precisamente por no contar con un examen práctico— , de acuerdo con el ranking de 2023 de Zutobi, una app de educación vial y preparación para el examen de permiso de conducir en todo el mundo.

Caso contrario Croacia, donde es necesario presentar exámenes rigurosos, tomar clases de manejo de 85 horas y el costo de la licencia superaba en 2023 los 22 mil pesos mexas.

¿Ustedes qué opinan? ¿Son team examen práctico o teórico de la licencia de conducir?